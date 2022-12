Las cámaras de tráfico de Ciutat Vella multan a 350 vehículos cada día

Cada día las cinco cámaras de control de accesos a Ciutat Vella «cazan» a 350 conductores que han penetrado en el Área de Prioridad Residencial (APR), según datos oficiales difundidos por el PP. Hasta la fecha, y no ha pasado un año desde su activación, «se han interpuesto 117.380 multas y se han recaudado 1,7 millones de euros, esto significa una media de 350 multas al día y una recaudación diaria del bolsillo de los ciudadanos de 5.000 euros», lamenta la portavoz popular María José Catalá. El grupo municipal del PP ha alertado que la sangría de multas no se detiene pero el gobierno de Compromís y PSPV «sigue sin escuchar a comerciantes, vecinos y falleros que han reclamado que se apaguen las cámaras para que cese el aluvión de multas y no perjudique al comercio y la actividad económica del barrio».

Este mes, justo cuando se cumple 1 año de la puesta en marcha de las cámaras, «ha aumentado un 7% el dinero recaudado por las sanciones cobradas, ya que en noviembre se habían ingresado 1.574.213 euros por estas infracciones mientras en diciembre esta cantidad ha subido hasta los 1.69.3807 euros», cantidad ya cobrada a los vecinos por circular por Ciutat Vella, añade Catalá. La portavoz del PP ha asegurado que cuando llegue a la alcaldía apagará las cámaras «porque no se pueden realizar estas imposiciones sin consenso con quienes viven y trabajan en nuestro centro». Estos dispositivos de captación de imágenes, ha enfatizado, «están convirtiendo en una ciudad fantasma, a València y su centro histórico, con estas medidas».