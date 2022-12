El alcalde de València, Joan Ribó, ha defendido la inocencia del vicealcalde y concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo, al ser llamado a declarar como investigado por la caída de la rama de un árbol que en julio de 2021 causó varias personas heridas. "A los árboles se les caen ramas, aquí, en Nueva York y en Brandemburgo", ha aseverado.

"Estoy totalmente convencido de que la culpabilidad del concejal y de los funcionarios es una cosa que no tiene ningún sentido", ha manifestado este sábado Ribó, al ser preguntado sobre "cómo ha sentado" esta noticia en el entorno de Campillo, con quien el primer edil ha asegurado que "acababa de hablar sobre el tema", informa Efe.

"No es demasiado lógico que haya una acusación penal; no es habitual"

En palabras de Ribó, "lo razonable" cuando "cae un árbol que había sido revisado y hiere a algunas personas" sería "no utilizar la justicia en cuestiones penal".

"Es lógico que haya compensación para estas personas a nivel patrimonial, pero no es demasiado lógico que haya una acusación penal; no es habitual", ha defendido, al tiempo que ha considerado que "una acusación penal por este tema es una manera de no utilizar la justicia de una forma razonable".

Finalmente, ha señalado que "a los árboles, aunque estén perfectamente cuidados, en algún momento por estrés término, por viento, por estar enfermos o por muchos motivos, se les caen ramas, aquí, en Nueva York y en Brandemburgo".