Los usuarios dicen que la capacidad deslizadora de la nueva pista de hielo de la plaza del Ayuntamiento no es tanta. «Antes veías auténticas carreras», reconoce una de las usuarias que, sin embargo, también admite que «tampoco me importa demasiado, porque tampoco espero hacer gran cosa».

Pero hay un aspecto en el que sí que han cambiado las cosas con la nueva pista de hielo: su escasa siniestralidad. A pesar de ello, la gerente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico reconoce que este primer año está costando. «La asistencia está siendo más floja que el año pasado» asegura la gerente, Julia Martínez. «La gente debe entender que, en el actual contexto, esta es la solución que ha de tener la pista. No podemos meternos en un gasto de energía tan grande. Es tiempo de ahorro de consumo, de apoyo al comercio y a sumar los esfuerzos».

Ahora bien, habrá que esperar a cómo evoluciona la aceptación para decidir qué se hace el año próximo: si se mantiene el hielo artificial o si se recupera el hielo de agua. También dependerá del contexto energético que haya en ese momento.

Ahora, de momento, tienen que echar mano del convencimiento. «Las reacciones son de todo tipo. Hay personas que lo entienden y la disfrutan igual y hay otras que no. E incluso que se molestan mucho cuando les dices que no es hielo de verdad. Y en esa situación los hay que prueban y se convencen y otros que lo rechazan de entrada. ¿Qué podemos decir? Que si prueban, no quedarán decepcionados. Hay muchas pistas ya de este tipo y las diferencias no son tantas».

«Ahora se caen... o se tiran»

Lo que tienen garantizado los usuarios es la pérdida de riesgos. «Y tanto», asegura uno de los responsables de la gestión de la pista. «Con el hielo de verdad, raro era el día que no teníamos una atención de ambulancia. Ahora han cambiado mucho las cosas». La gente se sigue cayendo, pero ya no es lo mismo. «Tanto como que a veces, lo que hacen no es caerse, sino tirarse». El hielo sintético se diferencia del natural sobre todo «en que es mucho menos duro. Si caes de cara, en el hielo de verdad tienes casi asegurado un corte. Aquí te das el golpe, pero nada más». No es una actividad inofensiva. «Si subes a una bicicleta, lo normal es que no pase nada, pero sabes que te expones a caerte. Aquí sucede lo mismo. Lo normal es que no pase nada, pero en años anteriores hemos tenido hasta alguna fractura de tibia y peroné. Hemos visto dislocaciones de tobillo y, con el hielo duro, abrirse la cara». Los cuidadores tocan madera, pero ahora están encantados «porque la cantidad de incidencias es prácticamente nula. Si: te caes al suelo, claro, pero cuando te haces daño, te haces mucho menos que antes».

La aceptación auténtica empezará a partir de los próximos días, cuando ya se llegue al uso masivo en las sesiones de mañana y tarde. Ahora, de momento, las matinales son extremadamente tranquilas -mejor para quienes la utilizan-, interrumpida tan sólo por los colegios.

El cambio no tiene vuelta atrás, aunque haya usuarios que echan de menos «no ya sólo el hielo, sino la sensación de frío que te daba».

Ahora lo que se hace es una reposición de la superficie «cuando consideramos que la necesita para volver a tener adherencia. Además, esta pista es buena porque está estrenada completamente. Las placas no se habían usado nunca». Y apuntan que «el día que está nuevamente como de estreno se nota en que hay más gente que se cae... y que lo pasan mejor».

La pista ya no saca lascas de hielo, sino virutas del material plástico. Ahora, las quejas de los padres es que se quedan esas virutas en la ropa «pero antes, la queja era que el niño se mojaba la ropa y tenías que llevar otra o volverse a casa».