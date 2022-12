La auditoría interna del Ayuntamiento de València ha detectado importantes irregularidades en el funcionamiento de uno de sus organismos autónomos, la Fundación de la Comunitat Valenciana para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana, más conocida como Las Naves porque allí es donde tiene su sede. Cesiones de locales sin cobrar, gastos improcedentes, sobresueldos injustificados, contrataciones irregulares, pago de conferencias a precio de oro, premios escasamente publicitados, financiación de cátedras con vinculaciones políticas, actividades duplicadas o contratos menores, son algunas de las cuestiones destacadas en el informe oficial. Un cúmulo de reparos que ponen en cuestión el funcionamiento de la fundación, gestionada directamente por Compromís.

Apartado de personal

De entrada, se ha pagado a cinco trabajadores un complemento conjunto de 10.000 euros sin que se hayan detallado las funciones nuevas que las justifiquen, y a otros cinco se les incrementaron las retribuciones sin tener la titulación necesaria para sus nuevos cometidos, dice el informe. También hay cinco contratos temporales que se convirtieron en indefinidos sin que mediara concurso de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

En el apartado de personal, se habla finalmente de la contratación de la gerente en 2019 sin acreditar la competencia profesional y experiencia, así como la contratación por ésta de un directivo sin concurso público. Se ha contratado, incluso, a un "empresario autónomo" para uno de sus programas cuando todo indica, dice el informe, que se trata de una relación laboral. 2.800 euros mensuales.

Subvenciones y premios

Otra observación que hace la auditoría se refiere a subvenciones y premios otorgados por la fundación, que en el año 2021 totalizaron 149.646 euros. De las subvenciones dice que no se han publicado las bases ni se ha acreditado que los beneficiarios cumplan los requisitos. Del premio "València ciudad de la Innovación", por ejemplo, se explica que la composición del jurado no correspondía a lo dispuestos en las bases; que no se hizo un seguimiento de la implantación del proyecto innovador y que en los expedientes no constan los proyectos no premiados, así como las puntuaciones otorgadas a dichos proyectos. En general, se asegura que "en algunos de los premios se ha retribuido a miembros del jurado a pesar de no estar regulado dicho aspecto en las bases".

Es más, se asegura que algunos de estos premios podrían perfectamente ser convocados y ejecutados por servicios municipales del Ayuntamiento de València que tienen entre sus actividades precisamente la concesión de galardones similares.

Cátedras universitarias

También se pone en cuestión la relación con las cátedras que la fundación tienen concertadas con las universidades, específicamente las de Transición Energética Urbana, Economía Colaborativa y Transformación Digital y l'Horta de València Territorio Metropolitano. Estas tres cátedras recibieron en los años 2019 y 2020 un total de 360.000 euros, una cantidad que el auditor considera una subvención sin contar con la aprobación del ayuntamiento, como obliga la ley. Tampoco ha habido un concurso abierto, ni se ha reclamado el dinero no gastado por esas cátedras. Y además una parte significativa de dinero se ha empleado para la contratación de personal, una actividad que no pueden financiar la fundación.

Aunque no lo cita el auditor, la oposición se ha encargado de recordar que en una de esas cátedras, la de Transición Energética Urbana, trabajó el hijo de Joan Ribó, David Ribó, aunque no cobró por ello y la ha abandonado este mismo año. Fue, de hecho, la cátedra que más dinero percibió, a razón de 90.000 euros por cada uno de los años 2019 y 2020. En 2021 se habrían prorrogado los convenios por la mitad del dinero. (45.000, 30.000 y 15.000 euros respectivamente).

En este tipo de colaboraciones, la auditoría pone el foco incluso en las experiencias desarrolladas con los colegios. Cita, por ejemplo, el convenio con el colegio Santiago Apóstol bajo el epígrafe "Explorar mecanismos de innovación para optimizar experiencia desarrollada en 2020 por un Pati per a Totes". Sencillamente, dice que "no queda suficientemente acreditada su necesidad y oportunidad"; y además se contrató a un equipo de profesionales por 25.000 euros pese a que en la memoria justificativa no se identificaba ese gasto.

Conferencia a precio de oro y con acompañante

La auditoría denuncia también la organización de un evento denominado "Transfira" en el marco del cual se abonaron 6.000 euros a un ponente, Baltasar Garzón, por una hora de conferencia, es decir, con unos precios que no se ajustan al mercado actual. Es más, se han abonado los gastos de desplazamiento del conferenciante y de un acompañante "no relacionado con el evento", pagando a ambos los billetes de tren en clase "confort".

Finalmente, el edificio de las Naves, situado en la calle Juan Verdeguer, ha sido cedido en numerosas ocasiones a personas o entidades de forma totalmente gratuita cuando la normativa obliga a cobrar por ello, concretamente un importe estimado de 22.499 euros, estima el auditor. Así mismo, se ha adquirido material para equipar los laboratorios ciudadanos de la Harinera, un edificio no adscrito a la entidad en la actualidad.

Y se hace referencia a un asunto entre lo anecdótico y lo extravagante como es la compra con cargo a la fundación de repuestos de máquinas de café, flores, detalles navideños para los empleados, tickets de superficies comerciales para protocolos de eventos que no se especifican e incluso la adquisición de un secador de pelo.

Por parte del PP de ha denunciado el «descontrol» de Las Naves, mientras que Ciudadanos ha señalado como máximo responsable de esta «nefasta gestión» al concejal Carlos Galiana. Ambas formaciones piden explicaciones y responsabilidades por ello