La asamblea de Compromís per València ha ratificado la candidatura para las elecciones municipales de 2023 con una amplia mayoría, lo que significa que la coalición naranja ha sido el primer partido en aprobar su lista a 5 meses de la cita electoral, tras como ha destacado el propio alcalde Joan Ribó, al terminar la votación. Tras el traumático proceso vivido en Iniciativa -que forma la coalición junto a Més València y Els Verds-, que a punto estuvo de dinamitar el consenso y enviar a primarias a toda la organización, el viernes, se pudo reconducir el procedimiento de confección de la candidatura que liderará Ribó con el objetivo de ganar las municipales. O al menos, con la meta de obtener un buen resultado para reeditar un gobierno progresista que permita a Compromís retener la alcaldía por tercer mandado consecutivo.

La militancia de la formación naranja ha apoyado con un 89 por ciento la lista propuesta por la Comisión Negociadora, tras quedar desbloqueada el viernes en la votación telemática de Iniciativa, en la que venció por sorpresa la concejala de Cultura Glòria Tello al lograr más apoyos que el vicealcalde Sergi Campillo y la regidora de Servicios Centrales Lluïsa Notario. Tras celebrarse esta votación, Tello pasó a ser la tercera de la candidatura capitaneada por Ribó, pese a que hace pocas semanas estaba fuera de los puestos de salida e iba a figurar en el número 12º. Campillo quedó en 5º puesto y Notario en el 10º. Estos nombres, más el resto de candidatos de Iniciativa, han sido encajados en la lista de Ribó y ya tienen el marchamo de oficialidad, junto a los que habían elegido por su parte los militantes y las ejecutivas de Més y Els Verds.

Ribó anunció también que se ha incluido a una persona -María Giner, en concreto- en el puesto 11 pero la idea es dedicar ese emplazamiento a representantes de otras fuerzas progresistas "de la izquierda alternativa, a la izquierda del Partido Socialista", ha subrayado el alcalde y alcaldable. Para incorporar a candidatos de otras fuerzas progresistas, Compromís "ha abierto un proceso de negociación, que marcha bien, pero del cual informaremos cuando esté cerrado el tema", ha añadido.

La idea es reservar el puesto 11, asignado a María Giner, a un posible representante de otras fuerzas progresistas con las que Compromís está negociando para incorporarlas a su candidatura.

Asimismo, el líder de Compromís se ha felicitado "porque este partido "es el primero que ya tiene aprobada su lista con todos los candidatos en sus 15 primeros puestos, así que mientras otros partidos están eligiendo a sus cabezas de lista, nosotros ya tenemos toda la lista completa cerrada y aprobada mediante un mecanismo de consenso que se ha elegido primero en cada uno de los partidos y luego en todo Compromís".

Esta es la lista

Al final no habrá primarias, tal como deseaba el alcalde. Ribó quería perfiles profesionales diferentes para que si Compromís vuelve a gobernar haya concejales con bagaje profesional para llevar diversas áreas del ayuntamiento. Tras la votación realizada hoy, la lista municipal de Compromís queda formada en sus 15 primeros puestos por estos nombres: Joan Ribó (1º No adscrito), Papi Robles (2ª Més), Glòria Tello (3ª Iniciativa), Pere Fuset (4º Més), Sergi Campillo (5º Iniciativa), Lucía Beamud (6ª Els Verds), Giuseppe Grezzi (7º No adscrito), Ferran Puchades (8º Més), Eva Coscollá (9ª Més), Lluïsa Notario (10ª Iniciativa), María Giner (11º Més), Juan Antonio García (12º Iniciativa), Reyes Matamales (13º Iniciativa), Raquel Valles (14ª Els Verds) e Isa Lozano (15ª Més).

Los 10 primeros puestos de esa lista, si se compara con el resultado de 2019, se consideran dentro de la organización como de salida, por eso, han sido los más disputados y los que provocaron el enfrentamiento en el seno de Iniciativa, sobre todo. Al margen del orden, entre estos 10 primeros lugares, solo hay dos caras nuevas: Ferran Puchades y Eva Coscollá. El primero es el actual coordinador general del área de recursos del Ayuntamiento de València, exsecrettario autonómico de Justicia y un histórico del Bloc. Coscollá, por su parte, es la Subsecretaria de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. En el puesto 11, por su parte, va otra cara nueva: María Giner, titulada en Derecho y Ciencias Políticas.

No habrá primarias.... pero sí descontentos y 3 concejales fuera

No habrá primarias, pero eso no impide que la confección de la candidatura no haya dejado una considerable cantidad de descontentos. Como ya anunció este diario, al menos 3 concejales no irán en los puestos de salida. El regidor Carlos Galiana de Cultura Festiva, que se auto-descartó al principio del proceso porque no le gustó el modo en que se iban a elegir a los candidatos; el concejal de Agricultura Alejandro Ramon, que es uno de los perjudicados porque no se haya ido a un sistema de votaciones abierto a la ciudadanía e Isabel Lozano, la titular de Servicios Sociales, que queda en un 15º puesto, donde salvo triunfo superlativo de Ribó, no podrá repetir su acta. Si hubiera una debacle, hasta la concejala Lluïsa Notario, podría quedarse fuera. Notario y Campillo aceptaron una segunda votación en la que la primera fue relegada al 10º para apagar el incendio de Iniciativa.

