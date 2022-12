El concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, ha presidido el acto de entrega de los VII Premios Periodísticos de Policía y Bomberos, que ha tenido lugar en el hemiciclo de la casa consistorial. Unos premios que en esta edición han puesto el acento en la soledad no deseada de los mayores tras el aumento de intervenciones que realizan la Policía Local y Bomberos con personas que residen solas en sus domicilios. Los galardonados han sido el periodista de Levante-EMV, José Miguel Vigara, con su reportaje “Un batallón contra la soledad no deseada”, publicado el 4 de abril; y la periodista de COPE València, Isabel Moreno, por el reportaje “La soledad no deseada. Una pandemia en tiempos de covid”, emitido el pasado 23 de febrero.

Como presidenta del jurado, Asunción Pérez, Defensora del Mayor del Ayuntamiento de València, ha puesto el énfasis en la necesidad de combatir la soledad de los mayores y ha destacado la complementariedad de los dos trabajos premiados: el de Isabel Moreno, que destaca la gran cantidad de personas que viven solas y el trabajo que hacen las asociaciones, y el de José Miguel Vigara, que relata la iniciativa para acabar con ese problema desde los centros de mayores. "Somos una generación sufridora y no reconocemos la soledad porque no queremos reconocer el fracaso de que nuestras familias no nos atiendan", ha explicado Pérez, quien cree fundamental hablar de esta cuestión para que lleguen las soluciones. Recuerdo a los suyos Tras recoger su premio de manos de José Vicente Herrera, jefe de la Policía Local de València, Vigara se ha acordado de sus padres, ya mayores, a los que muy emocionado ha dedicado este premio junto con su mujer y sus dos hijos. También ha extendido este agradecimiento a Felipe Peña y a Pedro Sánchez Rosell, dos policías cercanos a él en los que ha querido representar su agradecimiento a todos los agentes que luchan contra la soledad de los mayores. A todos ellos les ha reconocido "el gran trabajo que hacéis con las personas vulnerables, especialmente con los niños y las personas mayores". Isabel Moreno, por su lado, ha recibido el premio de manos del inspector de Bomberos Amador Jiménez y ha aprovechado para agradecer el trabajo que hacen las asociaciones, eje de su trabajo periodístico. A estas les ha pedido que sigan "obligando a los medios de comunicación a contar lo que pasa, para poder concienciar y evitar que la gente esté sola, porque nadie que quiera estar acompañado merece estar solo, y menos quienes antes cuidaron de nosotros”. Función social Para cerrar el acto, Aarón Cano ha destacado “la función social de los medios de comunicación poniendo encima de la mesa problemas tan importantes y desconocidos como el suicidio y la salud mental, así como otros como la soledad no deseada que sufre cada vez una parte mayor de nuestra sociedad”. Un problema que tal y como ha indicado el concejal “se ha puesto de manifiesto a raíz de la pandemia, pero que ya estaba aquí”. El concejal de Protección Ciudadana ha aprovechado el acto para recocer y agradecer la importante labor los trabajadores municipales de los cuerpos de seguridad y prevención, los servicios sociales y los centros de mayores, que son los responsables de atender a las personas más vulnerables de la ciudad”. Para finalizar, Cano ha apuntado la idea de que “para terminar con un problema como el de la soledad, debemos aliarnos y unir fuerzas entre todos, y no dividirnos”, y ha afirmado que para afrontar este problema “será necesario construir una gran alianza en la que seamos capaces de hacer frentes a retos que nos presenta la sociedad, como la soledad, u otros como la salud mental o el suicidio”.