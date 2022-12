Vivienda descarta la declaración de interés público para desatascar la operación Bloques Portuarios del Cabanyal

El secretario autonómico de Vivienda, Alejandro Aguilar, descarta la posibilidad de declarar a día de hoy la operación de derribo y realojo de los Bloques Portuarios del Cabanyal de interés general por carecer de encaje legal. Así lo ha explicado Aguilar a este diario tras las declaraciones del lunes de la vicealcaldesa, Sandra Gómez, en las que responsabilizaba del retraso de esta actuación clave del plan especial del Cabanyal al no haber aprobado dicha declaración de interés público requerida por el consistorio hace ya un año.

Aguilar asegura que el ayuntamiento es conocedor de que dicha declaración de interés general no tiene encaje actualmente porque no se puede aplicar mientras no esté regularizado el suelo de la calle Astilleros destinado a las nuevas viviendas de realojo, que a día de hoy y en espera de la aprobación definitiva del PEC del Cabanyal, sigue siendo dotacional. "La declaración de interés general solo permite agilizar tramitaciones previas de un proyecto y no permite cambiar la catalogación del suelo que, en el caso de los bloques, es actualmente un suelo destinado a zona verde y fuera de ordenación". "No podemos hacerlo", ha subrayado Aguilar, quien destaca que el ayuntamiento es conocedor de esta circunstancia.

Según el secretario autonómico de Vivienda, la Generalitat y el EVHA, que forman parte de la Sociedad Plan Cabanyal y son además los segundos propietarios por detrás de los particulares en el inmueble de los Bloques Portuarios, "se está trabajando en otras vías para agilizar la operación". En concreto, explicó que se está negociando con los propietarios particulares solicitar el informe de evaluación del edificio, la ITV de las viviendas, para determinar si podemos acelerar en caso de declaración de ruina de las viviendas los desalojos preventivos. "La situación del bloque es muy compleja y el deterioro del inmueble evidente", añade Aguilar.

La conselleria por su parte reprocha al ayuntamiento que no se se hayan rehabilitado a través de plan Cabanyal las viviendas existentes en el barrio, compradas en su día por el ayuntamiento, para alojar a los inquilinos en régimen de alquiler de los Bloques Portuarios, que son más numerosos que los propietarios y más vulnerables, más que los propietarios. En este sentido, Aguilar dijo que "no ha habido avances".

Otra de las cuestiones en las que trabaja la conselleria es la valoración de los inmuebles de Bloques Portuarios de su propiedad para facilitar la permuta y determinar la cuantía restante a abonar. A falta de concretar en el proyecto de ejecución los precios de los inmuebles se trabaja con cifras de coste de las viviendas nuevas de realojo de 120.000 euros y tasaciones de los inmuebles de los bloques que se mueven entre los 15.000 y 25.000 euros. El propietario tendría que pagar la diferencia, una cifra considerable que no todos los propietarios estarían en condiciones de abonar y para los cuales se barajan alternativas como el alquiler social de las nuevas viviendas.