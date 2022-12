Natzaret advierte de que el concurso del Parque de Desembocadura no da solución al agua contaminada

La Asociación de Vecinos de Natzaret se reunió ayer por la tarde para hacer una primera valoración de las cinco propuestas finalistas del concurso de ideas convocado por el Ayuntamiento de València para terminar, 35 años después, el Jardín del Turia. El río verde que proyectó Ricardo Bofill acababa, según ideó el arquitecto, sin agua, a través de un eje verde que desembocaba en el Tinglado 5 de la actual Marina de València. Solo una de las propuestas finalistas (Con-fluencia) recoge el espíritu de Bofill. La mayoría de propuestas apuestas por mantener el agua en casi todo el recorrido aunque sin profundizar en las soluciones técnicas para descontaminarla.

Así lo ha hecho notar el jurado en el acta de las deliberaciones del concurso de proyectos del que salieron elegidas cinco propuestas finalistas (Ombra i riu, Sendes d'Aigua, Riu-diversitat, Con-fluencia y Verd-Marí) que esperan más nivel de detalle en los anteproyectos que los equipos deberán presentar en 45 días.

En la misma línea, los vecinos de Natzaret, beneficiarios directos del gran parque de Desembocadura anunciado por el alcalde Joan Ribó y la Autoridad Portuaria de València para resolver el encuentro del Jardín del Turia con el frente marítimo y el recinto industrial que hace años construyó una gran rotonda sobre la antigua desembocadura. Los vecinos consideran que los 35 millones de euros presupuestados para completar el Jardín del Turia son insuficientes para desarrollar la solución hídrica que dado el nivel de contaminación y degradación de la desembocadura se requiere para cumplir con los parámetros de calidad de un parque urbano.

La ciudad ha renunciado a la construcción del tramo final del colector para canalizar el agua sobrante que se vierte en el tramo final del río en casos de fuertes lluvias para aliviar la infraestructura hidráulica y evitar inundaciones en la ciudad. El ayuntamiento ha aplicado de manera experimental acciones de biorremediación, con bacterias, en el tramo final del río con resultado desigual. La idea del consistorio es construir depósitos de tormentas en el entorno del tramo final del cauce para retener el agua sucia y evitar que llegue al cauce, si bien no hay planificación concreta. Las propuestas finalistas del concurso de ideas solo plantean como solución la creación de filtros verdes o islas de fitorremediación. Una solución que los vecinos de Natzaret consideran insuficiente para depurar el agua y para resolver los problemas de inundación en caso de fuertes lluvias del barrio, situado a una cota inferior. Los vecinos recuerdan que el problema del tramo final del cauce no son solo los vertidos del colector, también hay una carga de lodos tóxicos depositados en el fondo que los proyectos finalistas, que recibirán 12.000 euros de premio, no han resuelto.