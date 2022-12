Gobierno y oposición cruzan reproches por las irregularidades, arbitrariedad y trato de favor en Las Naves

El pleno del Ayuntamiento de València ha dado cuenta hoy del informe de la Intervención General de las auditorías realizadas al sector público local y a organismos autónomos como las Naves, la Junta Central Fallera, la EMT o Visit Valencia que pone en solfa la gestión del gobierno del Rialto. Mientras el concejal de Hacienda Borja Sanjuán ha defendido el ejercicio de transparencia del nuevo gobierno con la aplicación de estas auditorías a los organismos autónomos que el anterior gobierno del PP no realizada, la oposición ha subrayado la ausencia de medidas de corrección y "rectificación" por parte del gobierno progresista de Compromís y PSPV.

Tanto la concejala del PP Paula Llobet como el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, han señalado las "duplicidades" detectadas por el auditor en las Naves. Llobet ha puesto énfasis en la en la gestión "irracional" de la innovación con el objetivo único de "repartirse el pastel" y ha destacado que las anomalías detectadas en las auditorías "no se corrigen". La concejala del PP ha recordado las irregularidades afloradas en la auditoría, como "pagos fraccionados con reiteración al mismo proveedor, gastos adquiridos sin procedimiento legal, precios por encima de mercado y un 40% de los contratos menores auditados con reparos.

En Visit Valencia, ha añadido Llobet, el auditor ha señalado la reclasificación subjetiva del personal, el incremento de salarios sin justificación, los contratos temporales que exceden el límite legal. También ha destacado la concejala del PP los pagos "a precio de oro" de conferencias como la del juez Baltasar Garzón, que cobró 6.000 euros en un foro en las Naves, donde el auditor también señaló el pago de desplazamientos injustificados. Llobet ha citado igualmente las subvenciones sin publicitar ni fiscalizar, la financiación de cátedras saltándose la ley. Algunas subvenciones discrecionales que vulneran principios constitucionales como el de publicidad, entre las que ha señalado el congreso de la UGT que recibió 100.000 euros para el congreso.

En suma, cuatro organismos públicos con resultado de auditoría denegada, otras dos donde el resultado es negativo y el resto con salvedades. "Han abierto las puertas del ayuntamiento, pero su gestión es opaca", ha apostillado Llobet, que ha dado al gobierno de Ribó "un suspenso mayúsculo".

Giner por su parte ha destacado que "si los organismos municipales no cumplen con su función de mejorar la eficiencia del ayuntamiento sería mejor que no existieran". El portavoz de Ciudadanos ha abundado en las irregularidades detectadas por la auditoría, como en la Junta Central Fallera cuyas "cuentas no expresan la imagen fiel del patrimonio ni la situación financiera" o en el organismo de Parques y Jardines donde el auditor señala el "descontrol" y la dificultad para la "comprensión de las cuentas anuales".

Borja Sanjuán ha salido al paso de las críticas de la oposición cargando contra la anterior gestión del PP, deslizando acusaciones de arbitrariedad y trato de favor por parte del PP en las contrataciones de los organismos municipales durante su etapa de gestión. "Dime de qué presumes y te diré de qué careces", replicó Sanjuán a Llobet a la que invitó a acreditar si en 2014, cuando fue fichada por la entonces concejala de Innovación del PP, Beatriz Simón, como técnico de las Naves superó un proceso competitivo para acceder a la dirección del espacio, a lo que Llobet ha respondido invitando al concejal socialista a preguntar al organismo que la seleccionó. La concejala popular ha abundado en que realmente ha sido con el nuevo gobierno de Compromís y PSPV con el que obtuvo antes de ser miembro de la corporación la plaza de jefa de Proyectos Estratégicos. Llobet recriminó a Sanjuan que mientras ella ha supera procesos selectivos "usted todos los ha ganado a dedo".