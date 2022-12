La vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, ha calificado de "temeraria e irresponsable" la actitud de la promotora del hotel-residencia de estudiantes previsto en las naves de la antigua fábrica de hilados Pilar Casanova de la calle Guatla, en la Saïdia, tras el inicio ayer de los derribos desoyendo la orden de suspensión del proyecto del consistorio.

La concejala de Desarrollo Urbano ha recordado que el ayuntamiento denegó la solicitud del inicio de las obras por la vía de la declaración responsable, al entender que el proyecto no podía tramitarse a través de esta vía. El ayuntamiento, como viene publicando este diario, aprobó en el pleno del pasado jueves la suspensión de los derribos y el inicio de la tramitación para obtener la fábrica y el suelo, calificado como residencial y terciario, para destinarlo a dotación del barrio.

"Me sorprende la actitud temeraria e irresponsable de la empresa de derribar parte de las naves", ha destacado esta mañana la vicealcaldesa tras la rueda de prensa en la que ha presentado la licitación de tres nuevos proyectos de semipeatonalización de grandes avenidas.

"Si no hubiera sido por la intervención de la policía local estarían derribadas", ha subrayado la concejala, quien ha reprobado la actitud de la propiedad de la fábrica. "No es la manera de relacionarse con la Administración". "Es temerario, irresponsable e imprudente", ha insistido la concejala, quien ha explicado que la policía local levantó acta y notificó la infracción al servicio de procedimiento sancionador para imponga la sanción, cuya cuantía no concretó.

En relación a los pasos que tiene previsto dar ahora el ayuntamiento, Sandra Gómez aseguró que se hará una valoración de las responsabilidades a las que puede dar lugar la actuación de la promotora, al tiempo que aseguró que "se está buscando una solución urbanística adecuada" que de "solución a todos", ha añadido Gómez, quien ha recordado la preocupación que está generando en el vecindario el proyecto del hotel y residencia de estudiantes que en su día aprobó el ayuntamiento.

La propiedad de la fábrica (Inversiones Gran València), tal como ha informado este diario, amenaza con acudir a la vía judicial y acusa a los responsables políticos de prevaricar. La promotora , que ayer se reunión con el alcalde, Joan Ribó, quien le notificó la intención del consistorio de adquirir la fábrica para destinarla a dotación, asegura estar avalada por una Declaración Responsable para llevar a cabo los derribos y advierte que pedirá una indemnización por el perjuicio económico que supone la paralización del proyecto.

Sandra Gómez ha apelado esta mañana a la "calma, la prudencia y la responsabilidad" y ha abogado por "buscar una solución dialogada.