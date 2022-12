El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de València Fernando Giner ha denunciado que el gobierno local liderado por Joan Ribó ha perdido 200.000 euros de subvención del Ivace para renovar las aceras y la calzada del Polígono Industrial de Horno de Alcedo, por no haber sido capaz de cumplir los plazos contemplados en la ayuda de la Generalitat Valenciana. En este sentido, ha detallado que el Ivace ha rechazado la ampliación de plazo de ejecución solicitada por el ayuntamiento, que no ha adjudicado las obras hasta diciembre, momento en el que ya tenían que estar ejecutadas.

“El abandono de las pedanías, y en especial de las pedanías del sur de Valencia, ya es una constante de este gobierno. Parece ser que para Ribó y para la vicealcaldesa, Sandra Gómez, no existe ciudad más allá del nuevo cauce del Turia”, ha criticado en este sentido. “Mucho me temo que al final la obra la acabaremos pagando lo valencianos, cuando teníamos una oportunidad perfecta para hacer todas las renovaciones necesarias en el polígono de Horno de Alcedo con subvenciones de la Generalitat Valenciana”, ha indicado.

Así, Giner ha lamentado que el proceso para la adjudicación de la obra no se abordara con más previsión, teniendo en cuenta que la crisis de la inflación hace más complicadas las licitaciones “y era previsible que pudieran aparecer problemas que demorasen el proceso, como finalmente ha sucedido”, ha señalado. En este sentido, ha criticado que, teniendo un año para abordar las obras subvencionables dentro de la ayuda, “la licitación no saliera hasta el mes de agosto”.

“Al final, se han adjudicado las obras cuando ya tenían que estar acabadas. Con esa gestión de los plazos, no es de extrañar que el proceso se haya alargado hasta finales de año, con la consecuencia de que finalmente no se haya podido ejecutar dentro del plazo”, ha denunciado. “Tenemos los dos ingredientes principales de la receta de este gobierno: abandono de las pedanías y falta de previsión y de gestión a la hora de sacar adelante los proyectos necesarios para esta ciudad”, ha aseverado. De este modo, Giner ha criticado la “falta de interés” por una obra destinada a mejorar la competitividad de un área industrial, y ha recordado que este no es el único ejemplo de abandono a las pedanías. “El ejemplo perfecto lo vemos en la baja ejecución de las inversiones. Le pido a este gobierno que tenga más sensibilidad con los pueblos que forman parte de nuestra ciudad y que merecen los mismos derechos que cualquier otro barrio de Valencia”, ha finalizado.