El barrio de Patraix ya tiene casi todos los preparativos listos para celebrar una Nochevieja muy popular y sin restricciones después de 2 años de dificultades por la pandemia, Ayer miércoles tuvo lugar en Patraix la recepción de la hoguera que recorrió distintas calles del barrio que simboliza el paso de un año, la Capitalidad Mundial del Diseño, en donde el barrio eligió para sus actividades el lema “Patraix barri del disseny” por la relación que tenía con la cuna del mueble y la transformación y fabricación de la seda en las fábricas que había en el antiguo pueblo de Patraix, dando paso con esa mano tendida al siguiente año que se va a dedicar a una ciudad verde y un turismo sostenible.

La Puerta del Sol valenciana

La hoguera estará a lo largo de estos días junto a las actividades que se van a realizar y junto a la feria de atracciones tradicional ecológica instalada en la plaza, donde pueden ir todos los niños a disfrutar de ella. Hay que recordar también que, como viene siendo tradicional, Patraix se convertirá en la Puerta del Sol valenciana el día 31, convocando a las 20 horas debajo del campanario de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús a los niños para que con las campanadas infantiles, reciban el año 2023.

A las 24: horas se invitará al vecindario a las campanadas tradicionales que desde hace veintiocho años se vienen desarrollando de forma participativa y festiva, repartiendo cava y uva de forma solidaria para que nadie se quede solo en casa y juntos, posteriormente, proceder a la cremá de la hoguera con un ramillete de fuegos artificiales que dará paso a una actuación musical en la plaza, dentro del programa Nadal Solidari.

Programa Nadal Solidari a Patraix

29 de diciembre 2022

A las 18.30 h. Presentación libro “Al-AZRAQ. El malson de Jaume I” de Just I. Sellés, a cargo del ilustrador Daniel Olmo. La conquista de Jaume I com mai no te l´han contada ara també il.lustrada.

A las 20 h. Ruta turístico cultural nocturna por el barrio gratuita (inscripciones en el email info@patraix.org) duración aproximada de 1.30h.

30 de diciembre2022

A las 18 h. Cuentos de navidad a cargo de Rebombori teatre.

Reparto de cava y uvas para quien no lleve

31 de diciembre 2022

20 h. Nochevieja infantil bajo el campanario l@s niñas traeros las uvas para al son de las campanadas dar la bienvenida al nuevo año y posteriormente disfrutar de un espectáculo infantil en la Plaza.

24 h. CAMPANADAS de FIN DE AÑO, bajo el campanario para despedir el año de la Capitalidad mundial del diseño y en nuestro barrio Patraix “barri de disseny” y recibir el año 2023 año de la celebración del proyecto Patraix “barri turístic”. Retransmisión por Facebook de un momento entrañable como son las doce campanadas dadas desde el campanario de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús donde repartiremos las 12 uvas a los que no puedan traerlas y un vasito de cava de forma solidaria para que nadie se quede sólo en casa, terminando este acto con un ramillete de fuegos artificiales para la cremà de la foguera y de dar la bienvenida a un año 2023 donde impulsaremos un Patraix turístico sostenible.