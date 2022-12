"No sé ni lo que significa eso de vehículos VAO". Así reconocía ayer por la mañana David Zafra, el encargado de una gasolinera de Massalfassar ubicada en la salida de la V-21, su total desconocimiento sobre la puesta en servicio del primer carril BUS-VAO de la Comunitat Valenciana destinado, según sus siglas, a vehículos de alta ocupación. El recién estrenado carril VAO no presentaba a primera hora de la mañana demasiado tráfico. La prueba de fuego llegará tras las vacaciones navideñas, con la vuelta al colegio y a los puestos de trabajo. "No creo que la gente lo respete cuando haya atascos", aseguraba el mismo trabajador. El, que vive en València y todos los días se pone en carretera para acudir a su puesto de trabajo, no tiene previsto cambiar sus rutinas para coordinarse con otros compañeros y compartir vehículo.

Ramón Blanco, mensajero de profesión, fue uno de los primeros usuarios del carril VAO de la V-21, habilitado por el Ministerio de Transportes al hilo de la ampliación de la autovía de Barcelona, una de las entradas principales a València. Blanco, que desvela sin problemas el significado de las siglas VAO, vive en la capital y hace los repartos en moto. "Había leído en la prensa que hoy se abría y he querido probarlo; he venido solo casi todo el tiempo". "Esta carretera no es problemática más allá de las horas punta", asegura. Sobre su utilidad se muestra dudoso. "No creo que vaya a ser muy útil porque la gente suele ir sola en el coche". En el recorrido de València a Massalfassar, "solo me he encontrado dos coches con dos ocupantes".

La ocupación del carril VAO de la V21 ayer era baja. En el mismo se podían ver vehículos con un solo ocupante que no se percataron de que estaban dentro del carril que no tocaba y que seguían utilizándolo como carril rápido para adelantamientos y algunos, los menos, con dos ocupantes. Ante la duda y para evitar posibles multas, los conductores optaban por circular por los dos carriles exteriores, incluidos vehículos al completo que no se aventuraron, pese a poder y por lo que pudiera pasar, a entrar en el carril «naranja».

Entre los primeros usuarios hubo quien lo utilizó bien sin saberlo. «Primera noticia, no se lo que es eso de carril VAO», admitía en un semáforo de la avenida de Cataluña el conductor de un todoterreno que venía circulando y conversando con un acompañante por el carril de alta ocupación.

Los conductores que tenían idea de lo que era el nuevo carril, casi la mitad de los consultados por este diario, sabían que el uso indebido podía acabar en sanción. «Solo sé que si vas con alguien más no te multan, pero yo no creo que lo use mucho, casi siempre voy sola».

El carril Bus-VAO de la V-21, cuya señalética es de color naranja, abarca un tramo de 14 kilómetros entre Massalfassar y la rotonda-mirador de entrada a València por la avenida de Cataluña. El objetivo de su implantación es incentivar el uso del transporte público y del coche compartido, uno de los factores que más contribuye a los atascos y la contaminación. De momento, esta infraestructura se ha activado en período de pruebas y está previsto que en febrero funcione a pleno rendimiento. Por este tipo de carriles, cuyo uso ya está implantando en muchas ciudades europeas, pueden circular autobuses, vehículos con más de un pasajero, motocicletas (pero no ciclomotores), vehículos con distintivo cero y V-15, taxis y vehículos de emergencias o de la policía. No pueden usarlos bicicletas ni vehículos de tracción animal o con remolque. La picaresca en algunas grandes ciudades ha dejado anécdotas como el uso de muñecos o maniquis simulando acompañantes.

La cuantía de las multas todavía no se ha concretado, de momento el carril Bus-VAO está en periodo de pruebas. La previsión si funciona es extender la medida a otras carreteras. El plan metropolitano de movilidad contempla al menos 14 carriles Bus-VAO más en València y el área metropolitana.