El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia Fernando Giner ha denunciado que el estudio de personas sin hogar en la ciudad de 2021 todavía no está disponible. «Si bien existen conclusiones provisionales sobre el censo que se encargó en 2021, todavía no tenemos el estudio de la Universidad de Valencia que nos ayudará a profundizar y entender mejor el alcance del problema. No sabemos qué es lo que está pasando, pero le pedimos al gobierno municipal más implicación y compromiso», ha señalado. Hace casi dos años, ha añadido, «que pedimos y aprobamos la creación de una comisión de trabajo específica para solucionar el problema de los asentamientos chabolistas. Y, de momento, todavía estamos esperando a que la constituyan», ha lamentado el concejal.