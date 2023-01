La Asociación de Cameruneses de València ha ofrecido al alcalde pedáneo de Benimàmet, Pepe Melgares, un rey Baltasar negro para estos días de Reyes Magos, pues entienden que la práctica del "BlackFace" (pintar a una persona blanca con maquillaje negro) es racismo, en este caso "racismo institucional". Es más, aseguran que el alcalde debería pedir perdón públicamente por esta práctica "continuada" e "injustificada".

Según ha explicado Pepe Melgares, en estos últimos años han tenido que recurrir a un rey Baltasar pintado porque en el pueblo hay pocos migrantes de raza negra y con los que han contactado ha pedido cobrar, algo que, a su juicio, sería un agravio comparativo, pues los otros dos reyes son voluntarios. Hay que señalar igualmente que los actos de los Reyes Magos en Benimàmet duran tres días, lo que complica también la disponibilidad.

Contacto previo

Desde la asociación aseguran que el 30 de noviembre tuvieron una reunión con el alcalde para un evento solidario que finalmente no se hizo, pero que sirvió, dicen, para establecer relaciones entre ambas partes. Por tanto, entienden que les podía haber solicitado colaboración para organizar los actos de los Reyes Magos, pero no ha sido así. "A pesar de ser una asociación africana residente en València y una asociación mixta que cuenta tanto con personas africanas como con afrodescendientes, en ningún momento se nos ha solicitado colaboración para la figura del rey Baltasar en esta pedanía, por lo que no han agotado sus recursos para evitar esta práctica racista", dicen. Así pues, esta misma mañana se dirigieron al alcalde para ofrecerles un rey Baltasar verdaderamente negro, ofrecimiento que aún no ha tenido respuesta.

Antecedentes históricos

Para enmarcar este caso y salvando siempre las diferencias, la Asociación de Cameruneses de València recuerda que "el Blackface, o pintar la cara de negro, tiene sus orígenes en el siglo XIX, cuando en representaciones teatrales, algunos actores se pintaban la cara de negro para representar a individuos de origen africano, normalmente exagerando sus rasgos o su forma de hablar. Uno de los motivos era la propia segregación: los negros no podían ser actores".

El blackface es ofensivo -explican- porque "promociona estereotipos errados y se originó para que una mayoría blanca se mofara de un grupo minoritario que luchaba por recuperar sus derechos civiles tras siglos de esclavitud. Diversas organizaciones llevamos años denunciando esta práctica, como Es Racismo, que cree que es un ejemplo de cosificación, humillación y despersonalización de personas afrodescendientes en España y tiene un trasfondo colonial".

"No comprender la dimensión histórica del blackface no es una excusa. Y las asociaciones vamos a seguir combatiendo y visibilizando el racismo, también el institucional, en todas sus formas", concluyen