El público ha empezado a llevar a primera hora de la mañana sillas de su casa para poder ver esta tarde la Cabalgata de Reyes de València. Casi diez horas antes de que empiece el desfile navideño, muchos vecinos esperan sentados en sus sillas la llegada de los Reyes Magos de Oriente. El Ayuntamiento de València eliminó el alquiler de asientos para para evitar la aglomeración de gente en el desfile. Pero muchos, han optado por salir a la calle y esperar sentados a que empiece el recorrido.

Ante esta situación, y antes incluso de que se instalaran las vallas, ya han empezado a llegar ciudanos, dispuestos a pasar la mañana completa. "Yo llego desde las ocho de la mañana". "Yo, desde las ocho y media". Algunos asientos están por delante de la valla, pero, sobre todo, por detrás. En algunos casos, para tener butaca y en otros para delimitar espacio "y verlo después todos de pie".

La cuestión de los asientos en la Cabalgata de Reyes siempre ha sido un tema conflictivo. Lo explicaban un grupo de falleros de Daroca-Padre Viñas. "Comprar, podías comprar el asiento, pero no te podías ir. No funcionaba ya eso de adquirirlo y tenerlo reservado. Había que estar sí o sí y guardar los asientos que hubieses adquirido". Por eso, este grupo siempre se pone en un determinado tramo y, en este caso, a hacer tiempo junto a un ultramarinos para reponer fuerzas.

Los comercios de la zona también han estado rápidos y han puesto sillas con el cartel de "reservado", pero "siempre vigilándolo" aseguran en la óptica Hurtado, que han puesto una hilera junto a su escaparate. No ocurre en este caso como en, por ejemplo, la procesión de la Virgen o el Corpus, que cualquier ciudadano pone sillas y las ata y, por alguna razón especial, se respeta escrupulosamente su propiedad.

"La calle es de todos y mientras dejes paso, no te pueden decir nada. Y si no, nos quedamos de pi" comenta otro grupo. De hecho, la policía local ha pasado por la zona y no ha puesto impedimento, toda vez que el tránsito en las dos aceras se produce de forma fluida.

Se calcula que las calles empezarán a colapsarse después del almuerzo, a partir de las cuatro de la tarde. Para entonces, habrá personas que habrán estado diez horas guardando sitio. Por los hijos y por los nietos.

Esta edición la Cabalgata de Reyes regresa con normalidad pero con algunas modificaciones y renuncias tras dos años de pandemia en los que el desfile de sus majestades se ha tenido que ajustar a las exigencias sanitarias. La tradicional Cabalgata de Reyes, que en 2020 fue estática y en 2021 quedó en un improvisado desfile sin publicidad que no evitó la aglomeración de gente, tendrá menos presencia de marcas comerciales, como viene informando este diario.

Sus majestades de oriente volverán a hacer el próximo jueves 5 de enero el mismo recorrido que en los años anteriores al 2020. El acto comenzará con su llegada al Puerto de la Marina de València. Después el itinerario arrancará en la avenida Navarro Reverter y continuará por las calles General Palanca, General Tovar, la Paz, la plaza de la Reina, la calle San Vicente, la Plaza del Ayuntamiento y terminará en la calle Marqués de Sotelo. Los Reyes Magos además, una vez finalizado el recorrido, subirán al balcón del Ayuntamiento de València a pronunciar el tradicional discurso a los presentes.