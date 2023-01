El solar situado junto al colegio el Pilar, de un tamaño próximo al de un campo de fútbol y ubicado en la avenida Blasco Ibáñez, seguirá sin urbanizar y utilizado como improvisado aparcamiento de coches. El Ayuntamiento de València ha desestimado por segunda vez la petición de la mercantil Promociones Jobajal SL, de hacer un programa de actuación aislada y construir un edificio que, según el planeamiento actual podría llegar a las 14 plantas. El motivo de la denegación, una vez más, es la incorrecta delimitación del espacio. Y es que de los 6.550 metros cuadrados afectados, la mayor parte, 4.320, son municipales; 625 del Estado; 830 de un particular y otros 125 también son privados. La principal dificultad, no obstante, reside en otra franja de 625 metros cuadrados municipales que están afectados por la doble inmatriculación registral con el Estado y otros 200 de un particular. Es decir, existe una gran complejidad en el reparto del suelo y la mercantil que quiere construir no habría resuelto ese problema.

Secuencia de solicitudes y recursos La primera instancia de Promociones Jobajal SL se presentó en 2021 y después de pedir informe a la Oficina Técnica de Gestión del Suelo se determinó en septiembre de ese mismo año que "no es correcta la delimitación del ámbito propuesto". En consecuencia, se desestimó la petición. Hubo recurso y también fue desestimado. En agosto de 2022, no obstante, la empresa vuelve a formular la misma petición y el 29 de septiembre vuelve a ser inadmitida la propuesta por los mismos motivos. Y se vuelve a presentar un recurso de reposición que es el que recientemente se ha resuelto. En este caso la empresa hace dos alegaciones fundamentales. La primera es que "falta el informe del Servicio de Obras de Infraestructuras sobre la urbanización necesaria para configurar el solar edificable". Y el segundo es que existe una sentencia del Juzgado de lo Contencioso del año 2009 que determinaba la urbanización. Los técnicos ven errores Los técnicos municipales, sin embargo, consideran un error de la mercantil decir que no hay informe "sobre el ámbito de urbanización necesario para que el bloque edificable obtenga la condición de solar", pues ese informe ya lo emitió el Servicio de Obras de Infraestructuras en mayo de 2021. Así mismo, asegura que la sentencia a la que hace referencia la empresa "se limita a desestimar el recurso contencioso administrativo que interpuso la actora contra el acuerdo plenario del Ayuntamiento de València el 28 de noviembre de 2007, cuyo contenido no determina ningún ámbito de urbanización, como sí lo hace el precitado informe del Servicio de Obras de Infraestructura". En consecuencia, el consistorio deniega de nuevo el plan de actuación aislada y deja el solar pendiente de un fin determinado. Después de dos décadas de pleitos, el solar sigue siendo utilizado como aparcamiento de coches del propio colegio el Pilar y de los ciudadanos del entorno. Esta misma semana, el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, pedía al equipo de gobierno municipal el desbloqueo de esta situación y, dado que la mayor parte del suelo es de propiedad municipal, todo el solar se destine a zona verde.