El debate suscitado sobre la participación de una persona pintada de negro como rey Baltasar en la cabalgata de Reyes Magos de Benimàmet ha servido, en todo caso, para visibilizar lo que sigue siendo una asignatura pendiente, pero que va poco a poco normalizándose: que el rey negro sea negro de verdad. En Benimàmet se ha producido la visibilización del tema, pero éste se ha producido, y se sigue produciendo, en numerosos desfiles, ya sea en ciudades más grandes que la pedanía de València, con sus casi quince mil habitantes. Mientras que en pueblos o barrios más pequeños sí que se ha conseguido que uno de los vecinos tenga origen africano.

¿Cual es el motivo por el que hasta una asociación de cameruneses mostraran su enfado por la situación? Porque lo consideran un acto de racismo. Cosa que, seguro, es en origen pero, seguro, no se piensa en la actualidad. Es lo que se conoce como «Blackface», que suponía pintar de negro a un actor blanco «para representar a individuos de origen africano, normalmente exagerando sus rasgos o su forma de hablar. Porque los negros no podían ser actores. El blackface es ofensivo porque promociona estereotipos errados». Pocas imágenes son, en ese sentido, más icónicas que la primera película sonora, «El Cantor de Jazz», en la que el actor Al Jolson aparece pintado de negro para representar a un cantante de este género, surgido de los estadounidenses de origen africano.

El alcalde de Benimàmet, Pepe Melgares, lo quiso dejar bien claro desde el principio: «en Benimàmet hay pocas personas negras y con las que se contactó, que ya ha pasado en alguna ocasión, siempre querían cobrar. Y no lo hacemos para no generar agravio comparativo y porque no lo podemos justificar ante las arcas municipales de València». Más aún: en Beniferri, que comparte alcaldía, sí que, finalmente, volvieron a contar con un Baltasar nativo.

En El Palmar, también pintado

El debate podría haberse suscitado en otras poblaciones, como en El Palmar, donde Baltasar tambien lo hizo una persona pintada. O en la segunda más multitudinaria de València, la de las fallas del Marítimo, donde Baltasar era simplemente una persona morena embozada de negro, ni siquiera embetunada. Un Baltasar que recuerda, en todo caso, la primera iconografía de los Reyes Magos, en la que no existía el rey de origen africano. Por contra, en Benimaclet sí que era una persona de origen africano, lo mismo que en numerosas comisiones de falla, donde hay tanto de una condición como de otra, o incluso una tercera vía: la visita al casal la hacen tan sólo Melchor y Gaspar o incluso sólo uno de ellos.

En la cabalgata municipal, normalizado durante todo el Siglo XXI

La ciudad de València fue una de las pioneras en incorporar a un subsahariano como rey Baltasar. En el año 2000 empezó la serie histórica con Laudelino Nsue, un ciudadano ecuatoguineano que tomó el relevo de «pintados», siendo el último de ellos, el año anterior, el empresario del mundo del automóvil Manuel Palma. Desde entonces han pasado por el cargo empresarios, abogados, activistas vecinales, comerciantes, agricultores, voluntarios vinculados a asociaciones y representantes de colectivos africanos (Assane Sylla, Armando Nsue, Aaron Mayol, Dativo Elobo, la familia Bokoko o el tres veces rey estos últimos años, Nady Dieunedort), o hasta deportistas de origen africano, como el regatista Jorge Ondo o el futbolista Miguel Brito.