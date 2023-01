El Grupo Municipal Popular ha criticado lo que consideran «abandono» del Consell Agrari Municipal a los agricultores de la ciudad de València y que les ha «dado la espalda» en la tramitación de las autorizaciones especiales para poder quemar el pelo de la xufa que siempre se ha realizado y que con la nueva normativa es ilegal.

El concejal Carlos Mundina ha recordado que la ley de Residuos y Suelos Contaminantes para una Economía Circular no permite con carácter general la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario salvo que sean una quema con carácter excepcional y «siempre que cuente con las correspondientes autorización individualizada que permita dicha quema, por razones de carácter fitosanitario que no sea posible abordar por otro tipo de tratamiento, no pongan en peligro la salud humano y/o dañen el medio ambiente».

Para Carlos Mundina «el cultivo de la chufa y la quema de su paja o pelo es una de las excepciones de esta normativa que nunca debería haberse prohibido y ahora mismo los agricultores de la ciudad se encuentran con el problema de que no se ha autorizado su quema y el residuo ya se ha generado. Esta es una situación que el Ayuntamiento y el Consell Agrari sabían que iba a suceder y no han movido ni un dedo para evitar la situación».

«Han tenido más de nueve meses para poder ayudar a nuestros agricultores que tienen un cultivo tradicional con Denominación de Origen, sabían las parcelas y que se ha reducido un 15% su cultivo en el último año, y cuando necesitan la autorización la respuesta que se encuentran desde el Consell es que pidan la autorización telemáticamente a la Conselleria», añadiendo que «todas estas trabas y palos en las ruedas lo único a lo que contribuyen es al abandono de los cultivos y desde el PP nos preguntamos cuál es la tarea del Consell Agrari si no son capaces de prever esta situación y ayudarles».

Asimismo Mundina Mostró su preocupación ante la actitud municipal «que sólo hacen que hablar de la protección de la huerta en València pero que luego miran hacia otro lado cuando se les habla de la realidad y del día a día de los agricultores, así no se hace huerta, así solo se destruye la que existe».