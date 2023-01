Hace apenas unos meses el mundo vicentino anunció la creación de una plataforma en torno al Foro Cultural La Roqueta-San Vicente Mártir que suponía la unión de las distintas sensibilidades, con la única excepción de Valencia Cultural Vía Augusta y Camino de San Vicente Mártir, aunque con el respeto mutuo de ambas entidades. A dos semanas de la fiesta, sin embargo, las fisuras vuelven a surgir y se constata la división en el hecho de que se hayan organizado dos pregones por separado y con distintos pregoneros, políticamente opuestos, además. Y a punto ha estado de haber un tercero. Todas las partes, sin embargo, abogan por la unidad y aseguran respetarse.

Amago de fricción interna

Según ha explicado Rosa Araixa, presidenta del Foro Cultural La Roqueta y promotora de la plataforma de unidad, cuando se creó esta nueva entidad se habló de nombrar como pregonero al actual concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana. Han pasado las semanas, sin embargo, y las entidades concretas que quedaron en organizar ese pregón -La asociación vicentina de Benimámet y la Cárcel de San Vicente- no habían dado información al respecto, dice Araixa, hasta tal punto de que "esta mañana -por ayer- me han llamado del despacho de Galiana para decirme qué había del pregón".

Todo parecía indicar en un principio que o bien no había consenso en torno al pregonero o se quería hacer un pregón aparte, aunque finalmente Araixa confirmó que no era así y que estas dos entidades se sumarían, como estaba previsto, al evento inicial, que finalmente tendrá lugar el 19 de enero, a las 19,30 horas, en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de València. Para Rosa Araixa, una buena noticia para la unidad de los vicentinos.

Segunda convocatoria

No se ha logrado esa unidad, sin embargo, con la asociación que ya de entrada quedó fuera de la plataforma, que es Valencia Cultural Vía Augusta y Camino de San Vicente Mártir. Su vocal, Francisca Llosa, confirmó a Levante-EMV que ellos harán su propio pregón y con un perfil muy diferente. Será en la parroquia de Cristo Rey, la de la Roqueta, a las 19.30 horas del día 18 de enero, es decir un día antes que el otro, y el pregonero será Fernando Sastre Olamendi, vicepresidente de Amics de la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV).

Llosa ve razonable que se hagan dos pregones y asegura que no hay desunión. Es más, "no me parece mal -dice- que haya un pregón civil y otro religioso, si es para resaltar la fiesta de este santo universal". "Para estar todos en una asociación y peleados, mejor cada uno por su cuenta", asegura Llosa, partidaria de que "cada uno haga lo que quiera".