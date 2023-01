Ribó "hara lo imposible" para que no se haga el hotel-residencia de estudiantes de la Saïdia

El hotel y residencia de estudiantes proyectado en las naves industriales de la calle Guatla, en la Saïdia, no se hará. "El ayuntamiento hará lo posible e imposible" para que así sea. Así lo ha dicho esta mañana el alcalde, Joan Ribó, tras la firma del acuerdo para el desarrollo del programa de ayudas impulsado por la Generalitat para la rehabilitación de los barrios cofinanciado con los fondos europeos Next Generation. "Pagaremos una indemnización o acudiremos a un traslado de edificabilidad, tenemos que verlo", ha asegurado Ribó.

El alcalde, Joan Ribó, ha asegurado que el ayuntamiento negociará la compra de los terrenos o un posible traslado de la edificabilidad a otro punto de la ciudad para hacerse con la propiedad del antiguo solar industrial de la fábrica de hilados Pilar Casanova, propiedad de la empresa promotora Inversiones Gran Valencia (IGV). Un proceso, ha advertido, "que no se va a arreglar en dos días porque hay que ir a un cambio de planeamiento urbanístico". En la negociación con la propiedad de la fábrica, que amenaza con acudir a la vía judicial, "respetaremos los derechos de la propiedad pero dentro de un marco razonable". "Vamos a negociar para buscar una salida", ha insistido el alcalde.

Para el alcalde, de Compromís, "está claro que no se puede construir una residencia para cientos de personas" en un solar rodeado de edificios y recordó "los problemas que ha generado el hospital del Consuelo, ubicado en el interior de un patio de manzanas, que tiene una situación muy parecida" al hotel de la Saïdia.

Este barrio (Sant Antoni) tiene déficit de servicios públicos y las naves pueden cubrir ese déficit, ha señalado Joan Ribó, quien ha abundado en que las naves, que no gozan de protección patrimonial, pueden ser "una dotación que no tienen que ser totalmente municipal, puede ser también autonómica". "Lo primero es que no se toquen las naves", ha destacado el alcalde. El Ayuntamiento de València ha dado orden de reconstrucción de las partes de las naves industriales que fueron derribadas hace dos semanas por la propiedad desoyendo la orden de paralización de los derribos decretada por el ayuntamiento en respuesta a las presiones vecinales para evitar la construcción del hotel-residencia.