Aún faltan más de cinco meses para las elecciones municipales, pero casi todo lo que se mueve en la casa de la ciudad, sea del gobierno o de la oposición, empieza a llenarse de matices electorales. En esta ocasión ha sido el equipo de gobierno el que ha sacado pecho para decir, en resumidas cuentas, que gracias a los casi ocho años de gobierno se ha conseguido cambiar la desastrosa iluminación que dejó el PP. No se dijo así, pero casi, en el Balance de las Intervenciones en este área, bajo el título "La transformació de l'enllumenat públic a la ciutat de València. Balanç 2015-2023".

La concejala Luisa Notario ha descrito las bondades de dos legislaturas de gestión, en lo que considera "la mayor transformación que ha vivido el espacio público en la ciudad". Sustanciada en "la reducción drástica en el consumo de energía y de su factura".

Hasta el punto de que "hemos pasado de ser una de las ciudades europeas con mayor contaminación lumínica a ser un referente de políticas en ese sentido".

Y puestos a pintar el escenario, aseguró que, a colación del aumento de la factura por el aumento de los costes de la energía, "probablemente, si no hubiesemos hecho estas intervenciones, con esta crisis energética y con este aumento, el ayuntamiento en estos momentos no podría soportar el gasto a esos precios". Está por finalizar la factura de 2022. "Supongo, claro, que tendremos una subida, pero Valencia ha hecho los deberes porque lleva siete años haciéndolos. La afectación no será como en otras ciudades".

Se han cambiado 87.000 puntos de luz

Cifras en la mano, lo que se asegura en este balance es que se han cambiado "87.000 puntos de luz, lo que supone más del 80 por ciento del parque inicial, la reducción de la potencia y del consumo de forma sustancial (de 60 millones de kilowatios hora a 32) y, por consiguiente, de la factura: "hemos pasado de una factura de 9,1 millones en el año 2014 a los 3,2 que calculamos este año" aumento de tarifas incluido, lo que supone una reducción de un 66 por ciento la factura.

El Plan de Eficiencia Energética ha invertido 23,5 millones de euros en toda esta labor y otro de los aspectos que insistía Luisa Notario es que "ha sido en la totalidad de distritos y pueblos de la ciiudad. Ha sido una actuación total, en todas partes. Se ha llevado a cabo en diferentes planes y para acometer los cambios emanados de DecidimVLC.

Recordando "las luces de Rus"

No ha escatimado además en críticas en lo tocante a la reposición de luces en Russafa, Massarrojos y Ciutat Vella, en lo que se invirtió casi un millón de euros para sustituir "los 3.200 leda que habían perdido su vida de manera prematura", en lo que quedó bautizado como "las luces de Rus", entonces presidente de la Diputación. Y que, para Notario, es reflejo de que "hay diferentes formas de hacer política y de iluminar una ciudad. En nuestro caso, con una gestión honrada".

Para el 2023 hay previstas varias acciones, entre ellas intervenciones en l’Olivereta, la Fontsanta, Soternes, Malilla, Quatre Carreres, Campanar, la Saïdia y Camins al Grau, que se prevé que estén acabadas antes de finalizar el verano. Además, los presupuestos participativos DecidimVLC también prevén inversiones de más de un millón y medio de euros en 2023.