El Ayuntamiento de València ha incrementado en 533.000 euros al año la recaudación por aparcar en las zonas ORA de la ciudad. En el último año antes de la pandemia en 2019 se recaudaron 6.178.880 euros mientras que en 2022 ha recaudación es de 6.711.474 euros. Entre las causas de estos incrementos que hay más zonas donde se paga por aparcar y existen más franjas de hora de pago, subrayan fuentes del PP de València.

La portavoz popular María José Catalá ha denunciado “el afán recaudatorio y de hacer caja del gobierno municipal liderado por Joan Ribó y apoyado por el PSOE pues han incrementado en este tiempo las franjas horarias de pago, ahora se paga de 14 a 16 horas y una hora más por la noche de 20 a 21 horas. También ha aumentado las zonas de pago en las calles de nuestro barrios”, ha recordado la concejala.

Catalá ha advertido que a la luz de estos datos de recaudación “es evidente el afán del ejecutivo local por seguir haciendo caja a costa de los ciudadanos sin tener medidas para reducir la presión fiscal de las familias de València. Se subieron en 2020 los impuestos y tasas municipales pasando a recaudar 30 millones más al año y no han existido bajadas de impuestos a pesar de tener más de 300 millones de euros en los bancos”.

Por otro lado, el consistorio también "hace más caja por la ORA". No en vano, "ingresará cerca de 800.000 euros por las multas interpuestas en las franjas horarias que antes no se pagaba, es decir de 14 y 16 horas y de 20 a 21, y en horario de tardes y mañana de sábado en muchos barrios donde antes no se pagaba".

El PP advierte que el plan del gobierno local pasa por "doblar el número de plazas de aparcamiento de pago en las calles de la ciudad hasta llegar a las 10.000 plazas". “Todo sin dar alternativas a los ciudadanos como parkings disuasorios ni ofrecer un mejor transporte público”, finaliza Catalá.