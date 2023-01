La Generalitat Valenciana, en concreto, la Conselleria de Vivienda, tiene sobre la mesa una propuesta para alojar a los temporeros de la vieja fábrica de Benimaclet en pisos sociales del parque público autonómico. Esta opción, según han informado fuentes del departamento liderado por Héctor Illueca, pasaría porque se cree una entidad exprofeso para gestionar estas viviendas donde luego se alojarían los migrantes. Esta asociación debería acreditar su experiencia en la gestión residencial de este tipo de viviendas públicas, mediante la fórmula de un alquiler social asequible.

Este proyecto de gestión compartida es una de las alternativas que han tratado los responsables de la Generalitat con los colectivos cívicos que están trabajando para ayudar a los africanos de La Garrofera. Ayer, el vicepresidente del Consell y conseller de Vivienda Héctor Illueca; y dos altos cargos de la conselleria y de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (Evha), Cesar Lledó y Mario Jordá, respectivamente, se reunieron con representantes de València és Refugi, la Asociación de Vecinos de Benimaclet y un portavoz de los afectados para avanzar en soluciones y tratar de proporcionar un techo digno a estas personas. Fuentes de la Conselleria de Vivienda destacaron a Levante-EMV, que el vicepresidente Illueca "no se va a poner de espaldas" en este grave problema pero recordaron que quien tiene competencia "es el ayuntamiento, que tiene que pilotar" esta crisis y darle una solución.

Por su parte, Ana Isabel Martínez, presidenta de la ONG València és Refugi, entiende que si la Generalitat cediera estos pisos sociales a una entidad se acelerarían los trámites administrativos para proporcionarles un alojamiento a la treintena de africanos que malviven en el recinto industrial. Martínez defiende que sea esta ONG quien gestione los inmuebles pero necesita "un aval" por parte de las instituciones competentes.

Martínez ha recordado que la autoridad más inmediata que debe tomar cartas en el asunto es la concejalía de Bienestar Social, que debería facilitar el citado aval a València és Refugi. Sin embargo, si la concejalía de Luisa Lozano no acepta esta posibilidad, se podría optar por obtener "un aval autonómico" para esta cesión de viviendas.

La propia Conselleria de Vivienda, confirman fuentes oficiales, tratará de mediar con la conselleria de Políticas Inclusivas y la vicepresidenta Aitana Mas para que Políticas Inclusivas se involucre en el problema humanitaria de la fábrica de Benimaclet. Sin embargo, esta cesión a un tercero no es una fórmula fácil ni rápida, más bien sería una alternativa a largo plazo, explican en la Conselleria.

Illueca se implica para solucionar el problema

Lo bien cierto es que el vicepresidente Illueca se va a implicar para solucionar el problema. Así, se procederá a la inscripción en el registro de viviendas de la Evha de los migrantes africanos de la Garrofera. Para ello, se les citará en los próximos días y se procederá a apuntarlos en este registro como demandantes de un piso social de la Generalitat, a precios asequibles. Eso sí, esto no va a darles ventajas sobre otras personas o familias que ya están apuntadas en el citado registro de vivienda pública y social. Para hacer los trámites, se ayudará a estos migrantes, poniéndoles un traductor o asesorándolos, pero no significa que tendrán más ventajas que otros demandantes, "y siempre cumpliendo el marco jurídico y los procedimientos administrativos", añaden fuentes de Vivienda.

Por todo ello, el vicepresidente del Consell va a trabajar para que haya una reunión entre la Generalitat, el ayuntamiento, las organizaciones humanitarias y los propios afectados, con el objetivo de avanzar en soluciones habitacionales inmediatas. De hecho, ya había una reunión prevista para mitad de diciembre que se desconvocó por parte de la concejalía de Servicios Sociales.

Grupo de trabajo formado por varias entidades y "emergencia habitacional"

València és Refugi, junto a la asociación de vecinos de Benimaclet, Cuidem Benimaclet y el grupo de apoyo a la Garrofera de CSO L'Horta, han formado un grupo de trabajo, en el que están "trabajando sin descanso, semana a semana". "Estamos dejándonos la piel -añade Ana Isabel Martínez- buscando una solución habitacional real para una situación que jamás se debió de dar, a pesar de que Concejalía de Bienestar, encabezada por Isabel Lozano, no sólo no facilita soluciones sino que las obstaculiza", ha denunciado.

Esta portavoz ha reiterado que las organizaciones implicadas y los propios temporeros han reclamado que se declare la "emergencia habitacional" para atender a estas personas y proporcionarles un alojamiento urgente. Para que esta fórmula legal se materialice, tendría que ser el propio Ayuntamiento de València el que se lo solicite a la Generalitat y esta lo activaría. Sin embargo, fuentes de Conselleria subrayan que la declaración de emergencia habitacional no es una solución inmediata a corto plazo ni automática pues siempre está sujeta a la disponibilidad de pisos sociales en el parque público.

Ribó señala las dificultades de proporcionar alojamiento a estas personas

Por su parte, el alcalde Joan Ribó, preguntado ayer por Levante-EMV, señaló las dificultades que está teniendo al ayuntamiento a la hora de abordar el plan humanitario para realojar a los temporeros. "Lo he hablado con Isabel Lozano, son personas que proceden de Ghana en su mayoría, pero les hemos ofrecido trasladarlos y no es fácil". De hecho, fuentes de Servicios Sociales subrayan que no han aceptado ser acogidos en un albergue municipal, para todos ellos, en el mismo espacio físico y con flexibilidad horaria.