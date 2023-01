El alcalde Joan Ribó cumplió de nuevo con el guión y recibió en la puerta del Ayuntamiento de València a las tres magas republicanas. Luego las acompañó al balcón consistorial, donde les rindió honores y les brindó todo el apoyo institucional del consistorio. Desde el balcón, el alcalde asistió a los discursos de Igualdad, Fraternidad-Sororidad y Libertad, y junto a ellas, se dio un baño de multitudes para recibir los aplausos del público congregado en la plaza.

A todo este apoyo del ayuntamiento y del alcalde como institución, hay que añadir que personal y medios materiales municipales se han puesto de nuevo a disposición de la organización de esta Cabalgata festiva, que ha requerido movilizar agentes de la policía local, instalar vallas, así como otros elementos para su realización. Junto a este apoyo, en 2021, el ayuntamiento elevó a la condición de fiesta tradicional este desfile que bien es cierto que fue recuperado hace 8 años pero carece de una trayectoria que justifique esta denominación.

Pues bien, pese a todo esto, el alcalde se ha puesto de perfil cuando ha llegado la hora de defender -o no- esta fiesta de reciente creación en la ciudad. Pese al respaldo inequívoco que han brindado Ribó y el ayuntamiento a la Cabalgata de las "Magues de Gener", desde que se hizo por primera vez en 2015, el alcalde no ha querido hacer valoraciones sobre la polémica sobre la Ley Trans, que ha afectado a las dos magas y que ha salpicado la celebración. Ni tampoco ha salido a defender este acto que ha potenciado desde que se viene realizando, por iniciativa de la Societat Coral El Micalet y al que ha elevado a la condición de Fiesta Tradicional de la ciudad. Fuentes de alcaldía se han esforzado hoy por subrayar que este acto lo organiza una entidad privada a la que corresponde la organización de la misma. Y en ese sentido, justifican que el alcalde no opine al respecto y que en cambio "si reciba a las Magas en el edificio consistorial, porque los responsables de la entidad cultural lo han solicitado así".

La oposición carga contra la condición de "fiesta tradicional" del desfile

Por su parte, la oposición ha vuelto a cargar contra una celebración que se le atraganta especialmente por su pasado republicano y derivado de la condición de capital de la II República de València. La portavoz del PP María José Catalá ha denunciado que mientras el gobierno municipal "negó las sillas a los niños en el recorrido de la tradicional Cabalgata de Reyes de este año, ahora vuelve a poner al servicio de los organizadores de la cabalgata de las Magas toda la maquinaria municipal”. Catalá lamentó que fue "el propio Ribó quien convirtió esta cabalgata republicana en fiesta tradicional de València por decreto. No se puede imponer el rodillo ideológico en nuestras fiestas y tradiciones", ha advertido.

Por último, el concejal Fernando Giner, de Ciudadanos, ha lamentado que Ribó ha convertido "un acto aislado y propio de la España con mayor nivel de confrontación, la del 37, a través de una ordenanza del Ayuntamiento de València, en una fiesta tradicional" cuando "para nada" merece esta distinción ya que no es "comparable" a "nuestras fiestas y tradiciones centenarias". Por ello, Giner ha anunciado que si de él depende, el día de mañana, "las Magas no serán recibidas en el ayuntamiento porque no son un acto institucional ni una fiesta tradicional". Tanto que promete retirarle este rango a este desfile festivo.