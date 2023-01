València no ha construido ni un aparcamiento disuasorio en 7 años pese a perder 10.400 plazas

El gobierno municipal de València, formado por Compromís y PSPV, no ha construido ni un solo aparcamiento disuasorio desde que Joan Ribó accedió a la alcaldía hace casi 7 años. Mientras el número de espacios para aparcar se ha reducido en 10.400 plazas debido a las políticas puestas en marcha en la ciudad para limitar el tráfico rodado y reducir la contaminación por humo y ruido., Los intensos cambios introducidos en la movilidad de la capital valenciana, con aumento de la zona ORA y de sus horarios, las plazas naranjas y verdes restringidas o preferenciales para los vecinos, o actuaciones como la supermanzana de La Petxina, cuyas obras están en marcha y podrían eliminar 350 plazas, no han ofrecido a los conductores alternativas eficaces como la creación de zonas de aparcamiento disuasorio ni tampoco de otros parkings gratuitos o para compensar esta pérdida de plazas en la vía pública.

Se han eliminado el 17% de las plazas de aparcamiento libres

Según las propias estadísticas municipales, se han eliminado el 17% de las plazas de aparcamiento y se han sustituido por espacios restringidos o preferenciales para los vecinos en las plazas naranjas y verdes que ya se han habilitado en barrios como Ciutat Vella y Russafa, y que se van a poner en marcha en el Botànic, en las próximas semanas, y en La Roqueta, barrio de Extramurs.

Los distritos más afectados por esta pérdida de plazas libres son L'Eixample, que ha perdido unas 2.000; el Pla del Real, 1.500 y Extramurs, con 1.400 menos. Respecto a la ORA, los vecinos y visitantes de València pagan ahora en 45 zonas de la capital donde antes no había que hacerlo.

Cabe recordar que en junio de 2021 el gobierno municipal aprobó y puso en marcha esta nueva ordenanza de la ORA, que amplía las franjas de pago por estacionar en la calle en zona azul. Ahora se paga tanto de 14 a 16 horas, que antes era libre, como de 20 a 21 horas. Son tres horas más de pago, que muchos vecinos aún desconocen, muchos meses después y que siguen provocando un aluvión de multas.

El nuevo horario de la ORA en València, que en algunos puntos de la ciudad incluso se prolonga hasta los sábados por la tarde. Tan sólo se libran del coste de la zona azul de València en sábado por la tarde algunos barrios como l'Olivereta, Patraix (salvo la avenida de Tres Forques), Benimaclet, Rascanya, l'Amistat, Albors y Camí Fondo, que quedan exentos del pago en las horas vespertinas del sábado.

Aparcamiento disuasorio en el Palau de Congressos

Frente a este panorama, que en los últimos 2 años, ha supuesto imponer más restricciones al uso del vehículo privado, no se ha construido ningún aparcamiento disuasorio nuevo, y tampoco hay zonas para estacionar en otros puntos de la ciudad. Recientemente, se anunció por parte del concejal de Movilidad Sostenible Giuseppe Grezzi y del concejal de Turismo y responsable del Palau de Congressos Emiliano García un proyecto para convertir el parking de este centro de negocios en un espacio público y disuasorio para aparcar. Los particulares estacionarían sus vehículos en este aparcamiento disuasorio y podrían desplazarse al centro de la capital valenciana mediante un autobús lanzadera facilitado por la EMT.

Sobre este plan, que hubiera permitido poner a disposición de los ciudadanos cerca de 600 plazas de párking, el concejal Emiliano García afirma que se están "explorando" otras fórmulas para llevarlo a cabo pues la EMT ha descartado su realización ya que se presentó a los fondos europeos Next Generation y se ha quedado fuera. "Estamos explorando otras alternativas pero seguimos con intención de desarrollar el proyecto", ha subrayado el también presidente del consejo rector del Palau de Congressos.

Movilidad descarga en la Generalitat la responsabilidad de construir estos parkings

Por su parte, fuentes de la concejalía de Movilidad Sostenible han descargado en la Generalitat Valenciana la responsabilidad de construir y habilitar aparcamientos disuasorios en el área metropolitana para quienes se ven obligados a entrar cada día a València para trabajar, hacer gestiones o salir de compras. "Las estrategias de los aparcamientos disuasivos están en el Plan de Movilidad Metropolitana del área de València, que Conselleria viene tramitando desde 2018". Como siempre se ha explicado desde la concejalía que dirige Grezzi," ese tipo de aparcamiento siempre están en origen", argumentan. Por tanto, no resulta práctico crear aparcamientos disuasorios en el destino, en València ciudad, porque no se reducirían los desplazamientos".

Respecto al aparcamiento del Palau de Congressos, explican en Movilidad, "fue una iniciativa en coordinación con el regidor de Turismo y presidente del recinto, Emiliano Garcia, quién nos pidió ayuda para ver como se podía activar ese aparcamiento que está prácticamente vacío, para dar uso y reducir el coste que tiene que soportar el Palacio por su mantenimiento". La propuesta que se hizo no ha recibido financiación de los fondos europeos y "por eso no se ha llevado a cabo". "Respondía a la petición del Palacio, aunque no es estrictamente disuasivo porque no reduce el tráfico en origen, que es el diferencial en términos de reducción del tráfico en ámbito metropolitano, donde se sitúa el mayor problema de València". De hecho, Movilidad subraya que el tráfico motorizado "se ha reducido un 10% en estos años por las medidas impulsadas por el gobierno de Joan Ribó".

El plan autonómico avanza pero lentamente

Por otro lado, ya hace un año, en diciembre de 2021, el entonces conseller de Política Territorial Arcadi España anunció la puesta en marcha del Plan de Aparcamientos Disuasorios de la Generalitat Valenciana para el área metropolitana de Valéncia, que prevé construir 17 nuevas instalaciones y mejorar o ampliar 14 de las ya existentes. Además, también se harán mejoras en la accesibilidad del aparcamiento de València Sud, entre otros espacios. En total, los ciudadanos dispondrán de 49 aparcamientos disuasorios, que se construirán o desarrollarán en los próximos años. Este plan contará con una inversión autonómica de 32 millones y permitirá pasar de las 4.425 plazas actuales a 13.590 gratuitas. Estas zonas de estacionamiento estarán ubicadas en las estaciones de Metrovalencia y de ADIF. El número total de plazas se triplicará y habrá aparcamientos disuasorios en València ciudad, Paterna y Torrent. Conselleria sacó antes del verano la licitación de la redacción del proyecto para las zonas de parquing de las estaciones de Horta Vella en Bétera (L1) y El Clot (L2) en Riba-roja de Túria.

En Albal, además, es donde más rápido va otro aparcamiento disuasorio. Ya han salido a licitación las obras por un importe de algo más de 600.000 euros y con un plazo de ejecución previsto de seis meses, por lo que podría estar operativo a lo largo de este año de 2023.

La apuesta por «la intermodalidad» permitirá que los ciudadanos del área metropolitana puedan llegar con su vehículo privado, también en bicicleta y patinete, hasta estos aparcamientos donde podrán dejar sus vehículos en un lugar seguro y cerrado.