Las fiestas tienen el peligro de convertirse en previsibles. Sobre todo, en las que hay poco margen para la variedad. En los últimos tiempos se está escribiendo la misma novedad: «la primera sin mascarilla». Eso le pasó también a Sant Antoni en el barrio de Sagunt. Pero al desfile de animales se le colaron algunos aspectos en calidad de invitados especiales: las nuevas legislaciones animales y la casualidad de que el desfile se celebre con vistas a uno de los puntos de conflicto urbanístico de la ciudad, como son las naves de Zaidía, con la protesta, silenciosa pero visible, de los vecinos exhibiendo pancartas frente a la tribuna de autoridades.

Por partes. La fiesta como tal fue de auténtico reventón. «¿Alguna vez había visto un desfile tan largo siendo martes?» se sorprendía el presidente de la hermandad, Rafael Garrote. Tan largo que se hace largo. Tres horas de reloj. La ventaja es que es un desfile que no obliga a verlo entero. Si quieres ver diez carros, no ves quince. El único problema es lo poco lucidor -ahí se va además a lucirse, para qué negarlo- que resulta para los últimos desfilantes, ya casi sin público en la calle Sagunt.

La bendición de animales se articuló con los parámetros habituales: primero, los animales de compañía; después las unidades caninas de ejército y policía y después el interminable desfile de carros. «Dos aques de Vicente Sebastià, dos aques dels Germans Bellota, una aca del Pano, Ringo y Pometa de José Barea, de Albal... y así, sin parar, los narradores se afanaban por saludar personalizadamente a cada montura. «¡Aquí llega Toni Montoliu con la mula más grande de València!» y así sucesivamente. Galopes y habilidades en un terreno, el duro asfalto, no hecho para cabalgaduras. Pero todos felices de llegarse hasta el «cap i casal» y pasear los jumentos.

Sant Antoni es una más de las fiestas que ya gozan del latiguillo de «la primera sin mascarilla». Cada vez quedan menos. Y teniendo hondas raíces religiosas, es de las mejor tratadas por el ayuntamiento. Sus organizadores, la nueva generación, le quitaron toneladas de inmovilismo años atrás, aunque lo que pervive en el tiempo es la capacidad para identificar uno a uno a los dueños de los carros. Tradición de campo que ponía en valor el alcalde Joan Ribó. «València es una ciudad de huerta. Y hasta hace poco se cultivaba con «aques». Es una fiesta con mucho simbolismo. Y nos estamos adaptando a las nuevas situaciones. El censo de perros es mayor que el de niños. Y eso es un elemento que, manteniendo las tradiciones, se adapta a la realidad. Es una fiesta muy bonita, que me trae recuerdos de infancia».

Un zoo callejero y un control de Bienestar Animal Los perros fueron, por amplia mayoría, la especie más representada en el desfile y bendición de animales. Ya queda probado que hay más niños que canes. Junto a ellos, como segunda opción, también previsible, los gatos. El resto de especies fueron decantándose por hamsters, tortugas, peces -alguno llevado en precario, en una bolsa de plástico llena de agua- o aves de diversa condición. Muchos niños acudían con sus animalitos, aprovechando el festivo matinal que se concede en los colegios de la zona. La nota curiosa la protagonizaron una pareja de técnicos de la concejalía de Bienestar Animal, que tuvieron el cometido de reconocer los animales y, sobre todo, recordar a los dueños algunas obligaciones, como la de llevar bozal los de razas potencialmente peligrosas. Una especie de «control de carreteras» una vez recibidas las aguas. Sin ánimo sancionador, pero sí recomendador.

Ribó: «La verdad es que no me gusta ver un pájaro enjaulado. Prefiero verlos en libertad desde la terraza de casa»

Como en otros casos, suficientemente polivalente como para ser aceptada por creyentes y no creyentes. «Evidentemente, está relacionada con un santo y una vinculación con la iglesia católica y también tiene elementos de tipo cultural. El ayuntamiento es para todas las personas, creyentes o no».

Y la fiesta es para todo el ayuntamiento, porque en la misma se podía haber celebrado un pleno casi en miniatura: estuvieron todas las fuerzas políticas y con un montón de concejales. Incluyendo los que acudieron con sus animales de compañía. El celebérrimo «Pep» de Sandra Gómez o el no menos famoso «Lucas» (contra su voluntad por ser atacado por un pastor alemán sin bozal en 2020) y que se convirtió en la anécdota al entrar y asistir a la misa. O el de la popular Marta Torrado... Ribó no trajo a su gato, lo mismo que las falleras mayores, Laura Mengó y Paula Nieto, a su perro y su tortuga.

Isaura Navarro: "Lo mejor es que las aves estén libres, en sus hábitats, y que haya parques suficientes para que vivan como toca"

La ley que viene

Sant Antoni llega en un tiempo en que se avecina una Ley de Bienestar Animal. La consellera Isaura Navarro recordó que «que tendrá una regulación muy específica. Hay que concienciar de la responsabilidad que supone tener un animal en casa. Todo lo que sea recordar eso es importante». Y dentro de ese debate, la revisión de animales enjaulados. «Lo mejor es que las aves estén libres, en sus hábitats, y que haya parques suficientes para que vivan como tocan. Están para volar».

Joan Ribó ahondó en esa cuestión. «A mi no me gusta el pájaro enjaulado, sino verlo desde la terraza de casa, en libertad. Y veo muchos. A veces tengo que sujetar al gato para evitar que los ataque. Aunque también hay tradiciones. Hay que respetar su situación natural con determinados elementos. Aún no conozco la ley al detalle, pero como es del Parlamento, la respetaremos».