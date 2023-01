La vicealcaldesa de València y candidata socialista a la Alcaldía de València, Sandra Gómez, ha avanzado el primer nombre que la acompañará en su candidatura a la alcaldía de València en las próximas municipales. Se trata de la actual concejala de Acción Cultural, Maite Ibáñez, de la que la candidata socialista destacó la gran gestión realizada en la legislatura que ahora acaba. Según Gómez, Maite Ibáñez se ha convertido en un referente de la ciudad.

Con este anuncio, el Partido Socialista empieza a avanzar los nombres de su candidatura. Hasta el momento, solo Compromís ha confeccionado la lista tras un proceso farragoso que eludió las primarias. Y ni el Partido Popular ni Ciudadanos han avanzado nombres de las candidaturas que liderarán María José Catalá y Fernando Giner respectivamente.

Maite Ibáñez, doctora en Historia del Arte por la Universitat de València, ha destacado, según fuentes socialistas, por reforzar la red de bibliotecas y sus programas de actividades y por el lanzamiento del centro de producción de artes escénicas Bombalino, que impulsará la creación cultural en València y que se ubicará en el barrio del Cabanyal-Canyamelar.

Programa cultural socialista

Sandra Gómez ha realizado este anuncio en el acto celebrado esta tarde en el Sporting Club de Russafa, junto con Manuela Villa, secretaria de Cultura de la Ejecutiva Federal del PSOE; Maite Ibáñez, secretaria de Sectores Culturales PSPV-PSOE València y concejala de Acción Cultural; y Ana Noguera, vocal del Consell Valencià de Cultura.

Ante los referentes culturales de la ciudad, Gómez ha reivindicado que la cultura es "lo que nos hace singulares y nos da una identidad propia como ciudad”, además de ser “un motor económico fundamental”. Así, ha citado los espacios culturales, las bandas de músicas, las compañías de danza o teatro, el diseño, la ilustración o el sector audiovisual como elementos que reflejan el “gran talento que tienen los valencianos y las valencianas y que nos están convirtiendo en un referente nacional e internacional”.

“Tenemos un talento brillante, un talento que destaca en diferentes ámbitos muy diversos de la cultura y por eso frente a otros modelos como el del Partido Popular no queremos comprar eventos ni estamos a la caza de que venga aquí cualquiera a vender algo que no hable de lo que somos como ciudad, ni estamos dispuestos a fomentar una cultura de amiguetes”. “El PP no tiene un proyecto concreto y por eso siempre está intentando comprar lo que sobra y lo que no quieren otras ciudades”, ha advertido.

Frente a ese modelo, Sandra Gómez ha asegurado que su “gran apuesta” como alcaldesa esta ciudad es “potenciar la propia identidad de València y eso e consigue potenciando del talento de los propios valencianos y valencianas dinamizarlo, hacerlo atractivo y que generen por lo tanto grandes proyectos culturales que hablen de nuestra singularidad y nos identifique”.

“La cultura es un motor económico que genera empleo. que atrae inversión, que atrae proyectos interesantes pero que, además, es el único que también genera una imagen potente de ciudad”, ha remarcado. Por ello, ha hecho hincapié en que su gran apuesta es “potenciar, visibilizar y hacer progresar y crecer todo en el enorme talento valenciano y toda la creatividad que tenemos en la ciudad de València”.

Casa del Relojero y la Roqueta

Para ello, ha invitado al sector cultural “a trabajar de manera conjunta en un proyecto que aglutine todas sus aspiraciones y dé respuestas a sus necesidades”. En su intervención ya ha anunciado algunas propuestas como que la Casa del Relojero se convierta “en un centro de información cultural de la ciudad como punto de divulgación de toda la oferta cultural de nuestra ciudad -tanto de las instituciones públicas como privadas -, como ocurre con otras ciudades europeas”, ha explicado. Igualmente, ha planteado que en el monasterio de san Vicente de la Roqueta se ubique un servicio de asesoramiento al tejido cultural que servirá a modo de ventanilla única para centralizar la información”, ha precisado.

Sandra Gómez ha reivindicado que los socialistas “defendemos que todas las personas tienen derecho a disfrutar, participar y acceder a la cultura” y ha calificado de “fundamental” que las dotaciones culturales estén “presentes en todos los barrios, para que las actividades lleguen a todos los vecinos y vecinas, generen mayor participación, dinamización y creación de nuevos públicos”.

Por ello, ha anunciado que los socialistas crearán “nuevos centros culturales, rehabilitando edificios históricos, como el Centro de Producción de Artes Escénicas, la antigua estación del Grao o La Ceramo de Benicalap que contará con un espacio expositivo y didáctico”. También ha propuesto la elaboración de un Plan Estratégico de Participación Cultural que “refleje el nivel de accesibilidad por barrios para conocer un diagnóstico de sus públicos y la participación cultural de los sectores por edad, estrato social y distrito”.