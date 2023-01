Los vecinos piden una reforma sosegada de la calle Colón para acabar con el colapso del coche privado

El aplazamiento de la reforma de la calle Colón por falta de presupuesto, al menos de momento, ha generado opiniones diferentes. No en vano es probablemente la arteria más mediática de la ciudad por ser también la más comercial y transitada. Para la Federación de Asociaciones Vecinales, ese aplazamiento no es necesariamente una mala noticia, pues entienden que la reforma debe pensarse reposadamente para, entre otras cosas, acabar con los atascos de tráfico en el único carril para el vehículo convencional sin colapsar también el entorno, como las grandes vías, cosa que ya ocurre en la actualidad. No les importa, incluso, la semipeatonalización de la calle siempre que se busquen alternativas al tráfico. Por su parte, el PP lamenta que se aplace la reforma con la excusa de no tener presupuesto, ya que el ayuntamiento, recuerda, tiene 300 millones en los bancos.

Fue el concejal de Movilidad Giuseppe Grezzi el que comunicó a las entidades relacionadas con la calle Colón que la reforma no había sido aprobada en los presupuestos participativos y, por tanto, no había presupuesto para ponerla en marcha. Un informe solicitado por la propia concejalía constata la difícil convivencia de peatones, coches, autobuses, bicis o patinetes; y desde Urbanismo se ha presupuestado en 4,5 millones la solución a los problemas, pero el equipo de Gobierno asegura que ahora no hay dinero para ello. María José Broseta, presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales no ve mal que se aplace la reforma, no por la falta de dinero, sino porque piensa que "esta remodelación, que es necesaria, hay que pensársela mucho más". A su juicio, el principal problema de esta calle es el atasco permanente en el único carril que hay para el coche convencional, atasco que deriva también en un mayor aumento del tráfico en las calles adyacentes, sobre todo en la Gran Vía Marqués del Turia. No verían con malos ojos ir a una peatonalización parcial de la calle Colón (se dejaría para transporte público y bicicletas) si se ordena bien el entorno y se canaliza el tráfico sin causar más problemas. "Lo que queremos -reitera- es que se reforme y que se haga bien, no deprisa y corriendo". El PP cuestiona el aplazamiento Desde la oposición municipal, el concejal del PP Carlos Mundina ha aseverado que es "un insulto a los vecinos decir que la falta de presupuesto impide remodelar la calle Colón" cuando el ejecutivo municipal, "por su falta de gestión, acumula más de 300 millones de euros en las cuentas de los bancos". "No existe una voluntad por dar marcha atrás a un actuación que ha hecho de la calle Colón una zona cada vez más caótica y menos segura" Mundina ha apuntado que los miembros del gobierno local son "incapaces de ejecutar las inversiones". "No existe una voluntad por dar marcha atrás a un actuación que ha hecho de la calle Colón una zona cada vez más caótica y menos segura", ha dicho el edil. Por su parte, María José Catalá ha declarado que "hacer de la calle Colón un entorno más seguro será una de las primeras actuaciones" que lleve a cabo si acceder a la Alcaldía de València tras las elecciones de mayo, al tiempo que ha destacado que el proyecto se basará "en informes técnicos que mejoren la seguridad y consensuado con vecinos y comerciantes". Ribó sobre la limpieza de la calle Colón: "No vamos a gastar más que en otros barrios"

El alcalde de València, Joan Ribó, ha asegurado que el Ayuntamiento de València destinará al mantenimiento y limpieza de la calle Colón "el mismo gasto" que se efectúa en otros puntos de la ciudad y ha descartado así diferencias entre zonas que están en el centro u otras en lugares más alejados. "Nosotros no hacemos separaciones entre los barrios", ha dicho. Ribó se ha pronunciado así preguntado por la petición que la Asociación Vecinal Ensanche, Pla del Remei-Gran Vía (EnsancheVLC) ha hecho al consistorio para que preste "mayor atención" a la calle Colón por lo que respecta a "limpieza, mantenimiento, poda, gestión del tráfico" y presencia de Policía Local. "El Ayuntamiento hará el mismo tratamiento en una zona tan destacada como es la calle Colón como en los diferentes barrios. Quiero destacar que nosotros no hacemos separaciones entre los barrios" como "el Ensanche y barrios como puede ser Nazaret o Benicalap", ha afirmado el responsable municipal.