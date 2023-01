Fracasa el Plan de Vivienda: no se ha construido ni un piso social en 27 solares

El Plan de Vivienda 2017-2021, que ha impulsado el Ayuntamiento de València, para construir pisos sociales y viviendas de alquiler asequible, ha sido un fracaso. Para un total de 27 solares municipales, donde se habían planificado promociones de 3, 4, 6,7 y hasta 10 plantas, y no se ha puesto ni una piedra. El ambicioso plan liderado por la concejala de Vivienda Isabel Lozano, de Compromís, tenía previsto invertir 32,87 millones de euros, que incluían 13 millones, para incrementar la oferta de vivienda asequible, mediante la promoción y la adquisición de inmuebles; y cerca de 2 millones, para movilizar pisos y sacarlos al mercado del alquiler preferiblemente. Entre otros barrios donde se había programado construir y no se ha hecho nada figuran En Corts, la Font de Sant Lluís, Patraix, l'Eixample, Nazaret, Campanar, SaÏdia, Benicalap o en la urbanización Sociópolis, cuyo plan ha reactivado hace unos meses la propia Conselleria de Vivienda.

Todo esto ocurre mientras la concejalía de Vivienda ha informado de que el actual parque público municipal está en 1.056 viviendas; mientras la oposición municipal, PP y Ciudadanos, sitúan la lista de espera para acceder a una vivienda social pública en entre 2.500 personas, los populares; y 3.600, los liberales.

Distribución de los proyectos fallidos

De los 27 solares que figuran en el documento estratégico destacan actuaciones emblemáticas que no se han realizado como un edificio plurifamiliar de 41 viviendas de protección pública, en Benicalap; dos inmuebles en Campanar y Sant Antoni; dos fincas de 7 plantas en Patraix-San Isidro, pendientes de regularizar un solar contiguo a las mismas; y dos edificios plurifamiliares de 5 y 4 plantas en Quatre Carreres-Font de Sant Lluís. Asimismo, Vivienda no ha sabido desarrollar en este tiempo 4 promociones en l'Olivereta-Nou Moles, donde había suelo disponible en la calle Brasil. Lo mismo ha ocurrido en Ciutat Vella, en las calles En Borrás, Exarchs, Micalet, y en la plaça del Tossal, por poner algunos ejemplos, donde también hay suelo del Ayuntamiento de València disponible y no se ejecutado nada.

Los objetivos del Plan de Vivienda 2017-2021 hablan en su articulado de que se iban a construir 180 viviendas en régimen de protección pública, con 75 en régimen de alquiler y 105 sobre suelo patrimonial del consistorio. Asimismo, se esperaba que en 2021 se hubieran movilizado para el alquiler social asequible hasta 400 pisos desocupados. Desde 2015, inicio del mandato con los gobiernos progresistas de Compromís y PSPV, apenas si se han incorporado al parque público municipal 35 nuevas viviendas, 21 adquiridas y 14, construidas, según fuentes de la propia concejalía de Vivienda. En total, hay 1.056 pisos públicos municipales, dato muy lejano de los 1.315 que se querían tener iniciados o terminados hace un par de años.

Nuevo mapa de solares municipales

Al parecer, el Ayuntamiento de València está trabajando en la elaboración de un mapa de solares municipales "para conseguir más viviendas de alquiler asequible". El propio alcalde Joan Ribó ha hecho autocrítica y ha manifestado públicamente que una de las asignaturas pendientes de sus dos mandatos ha sido la política de vivienda y que no se haya puesto al servicio de los jóvenes, sobre todo, una cantidad considerable de vivienda asequible. Fuentes de la concejalía de Vivienda lamentan que los objetivos del plan de 2017 a 2021 no se hayan cumplido pero lo achacan a dos factores. "El primero es la llegada de la pandemia -afirman fuentes de la concejalía- que ha impedido desarrollar y ejecutar muchos proyectos, y en segundo lugar, es que nos hemos centrado en asistir a las personas que más lo necesitan dando ayudas para resolver casos de emergencia habitacional e incrementando a niveles históricos las subvenciones para alquileres asequibles".

Críticas de Fernando Giner

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos Fernando Giner ha considerado que el nuevo mapa de solares municipales para la construcción de vivienda pública que ha anunciado el gobierno municipal no es más que un “brindis al sol”. “Una carta a los Reyes Magos cuando ya se han ido”, ha apuntillado. “Este gobierno no ha hecho sus deberes en materia de vivienda pública y ahora, a las puertas de las elecciones, nos viene con promesas recicladas de planes incumplidos. Me parece una absoluta falta de respeto y una vergüenza que la concejala Isabel Lozano esté intentando colar como nueva o revolucionaria una propuesta que ella misma lleva incumpliendo desde 2021”, ha aseverado. “No olvidemos que llevan casi siete años anunciando la construcción de más de 300 viviendas para alquiler asequible y vamos a acabar la legislatura sin ver ni una acabada”, ha señalado.