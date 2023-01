Compromís por València presentará al pleno de enero una moción para forzar la renuncia de Carlos Flores Juberías del Consejo de Transparencia, "por haber sido condenado por un delito de violencia psicológica habitual y 21 faltas de coacciones, injurias y vejaciones contra su ex mujer". Flores, que será el candidato de la ultraderecha a presidir la Generalitat Valenciana, "forma parte de este Consell a propuesta del PP de Maria José Català", tal como denuncian fuentes de la coalición naranja. La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de València, Lucía Beamud ha asegurado que los partidos políticos con representación en las administraciones públicas "tenemos responsabilidades y no podemos normalizar que este tipo de personas encabece listas electorales o participe en órganos de decisión que además requieren de la objetividad política de sus miembros”.

4 mujeres han sido asesinadas en los primeros días de 2023

Un total de 4 mujeres han sido asesinadas en los primeros día de 2023. Esta cifra alarmante, indican fuentes de Compromís por València, "pone de relieve que legitimar a los partidos políticos que niegan la violencia machista y tienen como principios el odio y la apología de la violencia, pone en peligro a las mujeres".

Desde 2003, fecha en la que se constituyó el registro oficial de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, 1.186 mujeres han perdido la vida a manos de hombres. Por eso, desde Compromís per València, "entendemos que no podemos mirar hacia otro lado cuando personas con una condena firme por maltrato, como el candidato de Vox a la Generalitat Valenciana, ocupan los espacios públicos". “No podemos -ha manifestado Lucía Beamud- ponernos de perfil, los partidos democráticos debemos estar unidos ante un problema que amenaza la seguridad de las mujeres de una forma tan contundente”.

Compromís per València instará a Les Corts "a no integrar a maltratadores en ningún órgano de la institución para evitar que se vuelva a repetir lo ocurrido con el candidato de Vox en la Generalitat Valenciana", Carlos Flores Juberías, que con una sentencia firme por maltrato es miembro del Consell de Transparència, a propuesta del PP de María José Catalá. Como ha explicado Beamud “No se puede consentir que alguien que encabeza una candidatura forme parte de un órgano cuyos miembros deben acreditar su objetividad para emitir opiniones y, sin lugar a dudas, no se puede consentir que un maltratador forme parte de órganos de gobierno de las Corts Valencianes”

Moción de apoyo a la campaña “Esenciales”

Compromís por València también ha anunciado que presentará una moción para apoyar la campaña de la Iniciativa Legislativa Popular "Esenciales" para la regularización extraordinaria de personas migrantes en el Estado español, con el objetivo de colaborar en su difusión, promocionar la sensibilización popular y facilitar la recogida de firmas.