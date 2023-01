La fiesta de San Vicente Mártir regresa este domingo a las calles y lo hace además con la vuelta del elemento patrimonial que más tiempo llevaba sin tener visibilidad: «Els Bults». Los personajes que, teóricamente -algún anacronismo incluido- acompañaron al niño Vicente Ferrer en su bautizo de 1350, que se llama así precisamente por recibir las aguas el día del Vicente previo, el martirizado.

La pandemia y la mala suerte ha propiciado que estos personajes, que causan la sorpresa de los viandantes, no aparezcan por las calles desde hace cuatro años. La última vez fue en 2019. En 2020, la fiesta se salvó de la pandemia, pero no de aguacero, por lo que los personajes acudieron de ocultis forzoso a San Esteban para presidir el «bateig». Estar, estuvieron pero lucir, no lucieron. La historia de 2021 y 2022 es conocida: el ceremonial se limitó al bautizo de sendos niños. Como lo será en esta ocasión el infante Jaime Vicente Frigols de la Cámara, nieto de un miembro de la asociación convocante, el Altar de la Pila Bautismal.

La comitiva saldrá a las doce del mediodía del «Pouet» y recorrerá la calle de la Paz. La reforma de la plaza de la Reina no les afecta: pasarán por la entrada del aparcamiento (la comitiva es relativamente rápida) para enfilar Mar y Avellanas en dirección a la iglesia.

La celebración en domingo será un ensayo general de lo que debería ser, más pronto que tarde, la festividad del patrón ya en ese día de la semana fijo. Con previsión de sol radiante -aunque algo de frío-, se prevén calles llenas de gente -como pasó con las Magas de Enero- en contraste con las asistencias más modestas de cuando cae entre semana.

Programa de actos

Sábado, 21 de enero

Parroquia El Salvador y Santa Mónica, (Plaza de Santa Mónica)

8.45 h. Ruta ecuménica por lugares vinculados a San Vicente con salida desde la parroquia.

19.30 h. Misa en rito hispano-mozárabe

Parroquia San Vicente Mártir, (Ermita 1),

18.30 h. Misa en rito hispano-mozárabe

Domingo, 22 de enero

9.30 h. Laudes en la Catedral

10.30 h. Misa en la Catedral, oficiada por el arzobispo Enrique Benavent

11.30 h. Procesión de la imagen de San Vicente Mártir.

Recorrido: Reina, Mar, Avellanas, Arzobispado, Almoina, Catedral.

Volteos manuales de los campaneros de la Catedral a la a la salida de la procesión, a su llegada a la plaza de la Almoina, y a su regreso a la Catedral.

12 h. Procesión del Bautizo de San Vicente Ferrer.

Recorrido: Pouet, Glorieta, Paz, Reina, Mar, Avellanas, Mosen Mila, Venerables, Iglesia de San Esteban.

12.45 h. Traslado de la Senyera del Gremio de Sastres y Modistas hasta el Santo Cáliz, donde se oficiará una misa.

13 h. Misa de bautizo de un niño en la pila bautismal de San Vicente Ferrer.

Parroquia de Cristo Rey (San Vicente, 126)

12 h. Misa con la Coral Universitaria Senior, Ofrenda de Flores bendición y reparto de panes.

18.30 h. Misa en rito hispano-mozárabe

Parroquia San Vicente Mártir, (Ermita 1),

12 h. Misa con la Coral Polifónica Valentina, Ofrenda de Flores bendición y reparto de panes.

Parroquia El Salvador y Santa Mónica, (Plaza de Santa Mónica)

11 h. Misa de las familias. Representación infantil de la llegada de San Vicente y San Valero atado a la columna.

Capilla de San Vicente (El Pouet)

18 h. Misa en rito hispánico

Iglesia de Santa Catalina

18 h. Misa en rito hispánico