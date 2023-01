La Comisión de Urbanismo ha rechazado con los votos del equipo de Gobierno una propuesta de Ciudadanos, apoyada por los otros dos grupos de la oposición, para ampliar las terrazas del entorno del Mercado Central y la Lonja. Se confirma así la posición general del Ayuntamiento de València de mantener a raya las terrazas del centro histórico una vez superada la pandemia y la necesidad de espacio al aire libre.

Precisamente, la moción de Ciudadanos recuerda que durante la pandemia se autorizó la ampliación de terrazas a 700 locales de la ciudad, entre ellos la veintena que hay alrededor del Mercado Central. Esa ampliación, sin embargo, fue revertida el pasado mes de octubre y los locales volvieron a su situación anterior a la covid 19. Para los concejales Fernando Giner y Narciso Estellés, esta situación es muy perjudicial para los hosteleros, más aún en este momento que se ha peatonalizado todo ese entorno y ha aumentado el número de transeúntes y turistas.

Así pues, piden que se vuelvan a ampliar las terrazas sin que ello suponga una molestia para los vecinos.

La respuesta del equipo de gobierno

La concejala de Ocupación de Vía Pública, Lucía Beamud, cree que eso no es posible y el argumento es claro, dice. "Eso es una completa barbaridad y no podemos calificarlo de otra manera. Cuando estamos apostando por una València más peatonal y estamos ganando espacio para la ciudadanía es para eso, para ganar espacio libre, para ganar espacio para pasear de una forma amable, lo que no puede ser es hacer espacios peatonales y que después esos espacios sean privatizados y el espacio que deberíamos ganar para la ciudadanía no se pueda disfrutar".

"Nos ponemos del lado de los vecinos, que lo que quieren es vivir de una forma más amable y más justa", finalizó.