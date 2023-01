La Federación de Asociaciones de Vecinos ha demandado hoy la protección patrimonial para la fábrica de hilados Pilar Casanova, en la calle Guatla, donde se proyecta un hotel-residencia de estudiantes, después de conocerse los informes del Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial y el Comité Nacional Español de Icomos, organismo asesor de la Unesco en materia de Patrimonio Mundial, a favor de la preservación de este patrimonio industrial que hasta ahora carecía de protección y cuyo suelo está calificado como edificable.

Una vez conocidas las posiciones de estos dos organismos de prestigio internacional en materia de protección cultural y patrimonial, "cada vez cobra más fuerza la urgente necesidad de proteger estas naves que, además, podrían destinarse a servicios públicos para el barrio una vez rehabilitadas", tal como se viene reclamando desde el movimiento vecinal, apunta la Federación de Vecinos.

Informes contradictorios

Una protección patrimonial que no avalan, por contra, las entidades consultadas por el propio Ayuntamiento de València, en concreto, la Academia de Bellas Artes de San Carlos y el Consell Valencia de Cultura (CVC), que destacan que las naves carecen de valor para ser declaradas Bien de Relevancia Local. Tampoco ha valorado tal posibilidad la Universitat de València que en un informe de la Facultad de Geografía, redactado a instancias también del ayuntamiento, descarta la posibilidad de proteger la fábrica como Bien de Relevancia Local, abogando en todo caso por una protección parcial para las naves.

El propio escrito emitido por el Comité Nacional Español de Icomos (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios) habla expresamente de las naves de Guatla como "vestigio del pasado del barrio, cuyo futuro podría pasar por una rehabilitación y un cambio de uso que volviera a conectarlo con la vida actual del barrio”. Esta organización internacional no gubernamental asociada con la Unesco, destaca además su “interés hacia el reconocimiento de los valores patrimoniales del conjunto de la Fábrica de Hilados, Trenzados y Tejidos de Yute de Pilar Casanova de la ciudad de Valencia para que se impulse su protección como Bien de Relevancia Local (BRL), dentro de los parámetros que marca la doctrina internacional sobre Patrimonio Industrial, como la Carta de Nizhny Tagil sobre el Patrimonio Industrial o los Principios de Dublín, así como el Plan Nacional del Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE)”.

Broseta pide acciones contra el "macrohotel"

Por su parte, el Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial (TICCIH - The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage), organismo integrado por miembros y entidades de 46 países expertas en patrimonio industrial, ha manifestado también por escrito el interés de las naves industriales y su valor para protegerlas como Bien de Relevancia Local (BRL). En ese sentido señala concretamente que “estima el interés de la reivindicación de la Asociación San Antonio-Zaidía para la protección como Bien de Relevancia Local de las naves industriales de la calle Guala”. Estas dos entidades, de la máxima relevancia y especializadas en patrimonio industrial, refuerzan así los datos recogidos en el informe emitido por la Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de València, que considera que “podría ser razonable considerar un nivel de protección parcial, ambiental o tipológica” del espacio.

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, María José Broseta, ha asegurado hoy que "no podemos permitir el derribo de estas naves que son patrimonio histórico industrial de la ciudad y mucho menos para que una empresa privada haga negocio construyendo un hotel gigantesco incrustado en el interior de un patio de manzanas y que cuenta con la oposición frontal de la ciudadanía”. Broseta ha instado de nuevo a las Administraciones implicadas, tanto municipal como autonómica, a que "procedan a una solución que asegure la protección de este espacio e impida la construcción del macrohotel".