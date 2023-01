El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, ha provocado la indignación de los responsables municipales de València por unas palabras suyas pronunciadas esta mañana en el foro Nueva Economía Forum Tribuna Mediterránea. Boluda ha asegurado que en València no se está ayudando mucho a la llegada de inversiones y el vicealcalde Sergi Campillo, de Compromís, le ha respondido con una relación de proyectos recientes, datos de paro y un recordatorio: "La realidad no es como quiere Boluda, otra cosa es que añore aquellos tiempos del palco VIP con los políticos del Partido Popular que nos llevaron a la ruina con aquel gran fiasco de la Fórmula 1».

Las palabras de Boluda en su intervención en Las Arenas ha sido clara. "El ayuntamiento no ayuda mucho a que vengan inversiones importantes (a València) porque la gigafactoría de Volkswagen está en Sagunto, la Copa del America casualmente se fue a Barcelona y la tasa turística la rechaza todo el mundo".

Respuesta de Campillo

Y no menos claras han sido las respuestas desde el equipo de Gobierno municipal, tanto del lado de Compromís como del Partido Socialista. «Lamentamos las manifestaciones del empresario Vicente Boluda porque no tienen nada que ver con la realidad. Los datos indican que València atrae inversiones, y de gran calado. Hace unos días Hitachi anunciaba una gran inversión en la ciudad e incluso la gigafactoria de Volkswagen tendrá las oficinas centrales en València. Además, los datos del paro desmienten esas afirmaciones, el paro más bajo desde 2006. Solo tiene que preguntar a otro gran empresario de la ciudad, Juan Roig, que ha llegado un acuerdo con la ciudad para duplicar las instalaciones de Lanzadera. La realidad no es como quiere Boluda, otra cosa es que añore aquellos tiempos del palco vip con los políticos del Partido Popular que nos llevaron a la ruina con aquel gran fiasco de la Fórmula 1», ha dicho Sergi Campillo, vicealcalde de Compromís.

"Esto es surrealista"

Por su parte, el concejal de Hacienda, el socialista Borja Sanjuán, ha recordado que "València está en un gran momento económico". "Tenemos el mejor nivel de empleo de los últimos 16 años y hemos atraído a través de Invest, de la mano de la Cámara de Comercio, a empresas como HP, Lufthansa, Siemens o las oficinas centrales de Volkswagen, por tanto decir que en València no está habiendo grandes inversiones es surrealista", ha asegurado Sanjuán.

"Es un momento de felicitarnos y seguir trabajando en vez de generar relatos falsos que no se corresponden con la realidad"

"Yo creo que cualquier persona que siga la actualidad económica de València sabe que esta ciudad está en uno de sus mejores momentos, que está generando más atracción que Madrid o Barcelona y que, por tanto, es un momento de felicitarnos y seguir trabajando en vez de generar relatos falsos que no se corresponden con la realidad", ha sentenciado.