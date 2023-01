La CEV aboga por aprovechar los espacios peatonalizados para ampliar terrazas

La presidenta de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Eva Blasco, demandó ayer, al hilo de la propuesta del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de València de aumentar las terrazas de bares y cafeterías en la renovada plaza del Mercat y Brujas, un estudio "zona a zona" para la ubicación de nuevas terrazas. Con las obras de reurbanización que se han llevado a cabo en los últimos años, en los que se ha quitado espacio al coche y ganado espacio público, "hay margen" para incrementar los metros de las terrazas, apunta Blasco, quien recuerda que las terrazas de la pandemia se retiraron si más debate y sin tener en cuenta las nuevas necesidades sociales y los propios cambios en el espacio público de la ciudad.

"En la medida de que hay más espacio público porque se han quitado zonas de aparcamiento y carriles para el tráfico hay margen para el incremento de la superficie de las terrazas", asegura la presidenta de la patronal empresarial. Hay que hacerlo, eso si, "sin prejuzgar" y "teniendo en cuenta las necesidades de los vecinos y de los comerciantes porque es cierto que en determinadas zonas pueden existir tensiones cuando las mesas y sillas tapan los escaparates".

Las terrazas "en si no perjudican el entorno", recalca Blasco, quien recuerda que hoteleros y agencias de viajes destacan como uno de los atractivos de la ciudad su buen clima y la posibilidad de disfrutar del mismo en las terrazas. "Le añaden atractivo a la ciudad porque son muy agradables, especialmente, en determinados entornos". "Es algo que no pueden tener otras ciudades porque no tienen nuestro clima y que se debe aprovechar", apunta la presidenta de la CEV, quien insistió en valorar cómo se reparte en la ciudad el nuevo espacio ganado al coche.

"Hay que buscar el equilibrio entre las necesidades del turismo y la hostelería y el comercio"

Las reurbanizaciones de las grandes plazas, como Reina y Brujas y el Mercat, ha estado acompañada de la limitación a la apertura de nuevas terrazas. La premisa del ayuntamiento, exigida por vecinos y comerciantes, es que el espacio ganado al coche no acabe siendo ocupada por las mesas y sillas de la hostelería. Sobre las reticencias de vecinos y comerciantes, la presidenta de la CEV aboga por "buscar el equilibrio". "Durante la pandemia se permitió, en aras de garantizar la distancia social, que las terrazas se expandieran y ocuparan la calzada y al acabar tuvieron que volver a la situación anterior a la pandemia sin valorar nada más", recalcó Blasco quien insistió en pedir un estudio por calles y barrios sobre ubicación de nuevas terrazas. "València es una ciudad ideal para las terrazas", remachó.

La fundación Visit Valencia, el organismo municipal de promoción turística de la ciudad, no quiso ayer entrar a valorar la posibilidad de abrir la mano con las terrazas de la hostelería en determinados entornos, como ha propuesto esta semana, sin éxito, Ciudadanos en la Comision de Desarrollo Urbano.