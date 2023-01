El hotel del Cabanyal financiará el 70% del nuevo plan de regeneración del barrio

El estudio de viabilidad económica que acompaña la versión definitiva del Plan Especial del Cabanyal que mañana se someterá a aprobación provisional en el pleno del Ayuntamiento de València calcula que el aprovechamiento urbanístico que generarán los usos terciarios incluidos en el nuevo plan, que se concentran en una torre de 15 alturas en Eugenia Viñes, aportarán recursos para costear obras de urbanización previstas. El aprovechamiento urbanístico introducido en el plan mantiene los parámetros del anterior plan especial, que contemplaba el derribo de 1.600 viviendas y la construcción a ambos lados de la nueva avenida de 1.300 viviendas. Con el nuevo plan sin derribos, está prevista la construcción de 1.150 viviendas en los solares ya existentes en Eugenia Viñes y Doctor Lluch.

El portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, ha asegurado hoy que con el hotel del Cabanyal el ayuntamiento espera pagar más del 70% del plan urbanístico. Todo a pesar de los requerimientos de la Dirección General de Costas contra la construcción del hito hotelero en altura. Giner ha subrayado las contradicciones y el «ecologismo financiero» del alcalde que por un lado apoya el hotel del Cabanyal mientras condena al derribo al hotel Sidi, ubicado en el Parque Natural de la Devesa. Ciudadanos, ha aclarado Giner, defiende «el desarrollo del hotel del Cabanyal en las condiciones y alturas previstas si cumple con la legalidad, porque queremos el desarrollo terciario del barrio;igual que defendemos el Sidi Saler, porque pensamos que el derribo entraña más riesgo ecológico que su propia existencia». Giner volvió a criticar las prisas después de ocho años por aprobar el Plan Cabanyal antes de elecciones y cargó contra el equipo de gobierno por llevarlo al pleno de este mes de enero sin actualizar el estudio de mercado y “cuando saben perfectamente que todavía presenta carencias y que luego habrá que hacerle subsanaciones».

La vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, replicó a Ciudadanos que la memoria económica de un plan se hace pasa justificar su viabilidad. En Cs no deben saber que todos los planes Especiales se redactan con un horizonte de desarrollo de 20 años, por lo que resulta evidente que a lo largo de ese tiempo el precio cambiará pero no invalida los planes . «Giner confunde la memoria económica con el presupuesto de un proyecto de urbanización. Una cuestión básica que en estos ocho años no ha sido capaz de aprender».