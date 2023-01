Una de las balconadas del edificio de los Docks, en la zona del puerto, se ha desplomado y ha caído al suelo, sin que se conozcan heridos por el incidente. No obstante, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, ha aprovechado la caída de la balconada para denunciar «la falta de tacto y la desidia del alcalde, Joan Ribó, con la protección del patrimonio histórico». En este sentido, Giner recordó que el inmueble es competencia de Patrimonio, y que ahora mismo tiene en marcha un concurso para convertirlo en un centro de datos.

«Los Docks no son solo una parte muy importante del patrimonio de esta ciudad, sino que también tiene proyección a futuro con el concurso para el centro de datos. Por eso, no entiendo por qué el equipo de gobierno no se ha preocupado más por el cuidado del edificio, ni tampoco por qué no se ha elevado su protección a Bien de Relevancia Local (BRL), tal y como proponen las delegaciones de Patrimonio Histórico y Planeamiento en dos informes, y tal y como pidió en su momento el Círculo por la Defensa del Patrimonio», lamentó Giner. «La caída de una de las balconadas de los Docks al suelo viene a demostrar al falta de control sobre los inmuebles protegidos que son de propiedad municipal», insistió.