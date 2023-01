La ciudad de los muertos de José M. Manuel Cortina

Cuando escuchamos el nombre de José María Manuel Cortina Pérez lo asociamos a la extraordinaria Casa de los Dragones, la Casa Peris o la Casa Oroval en la ciudad de València, pero Cortina es más que eso, es uno de los arquitectos más notorios y representativos de lo que podríamos denominar arquitectura funeraria. Su estilo mezcla de modernismo y medievalismo llevado a su máxima fantasía, hacen de su obra una de las más representativas y particulares de la arquitectura funeraria de la València de finales del XIX y principios del XX.

En pleno inicio del periodo modernista, José Manuel Cortina Pérez crea su particular línea arquitectónica dentro de las formales del gótico y del románico que lo apartan de las líneas eclécticas del momento, aportando un estilo particular donde abundan los cuadrifolios, ménsulas, fustes delgados en columnas, molduras vierteaguas, pilastras biseladas, dragones en cornisas y gárgolas. En una segunda etapa, realiza una reinterpretación de su primer periodo e incorpora elementos de la vanguardia industrial al ornamento de sus fachadas, en las que aparecen las hojas de acanto, las rosas, el hierro en las barandillas y curvas en la carpintería como más destacadas y entrando en lo que Daniel Benito Goerlich denomina medievalismo fantástico. Cortina simultanea las construcciones para vivos con sus construcciones para la ciudad de los muertos aplicando las mismas técnicas tanto en una como en la otra, con la particularidad de que en estas últimas no son necesarias ciertas funcionalidades.

La construcción de panteones, como símbolo de poder económico no llega a nuestra ciudad hasta la década de 1880. Para la historiadora Concha Ridaura, «el nacimiento de los primeros cementerios metropolitanos del siglo XIX responde, precisamente, a las necesidades impuestas por la nueva clase social dominante, la burguesía local, que traslada sus necesidades simbólicas y materiales al planteamiento de un microcosmo novedoso con respecto a la tradición funeraria de los siglos precedentes más próximos. Es por ello que el anonimato de los enterramientos de las clases urbanas de los siglos XVII y XVIII deja lugar en el XIX a una nueva realidad, que pasa por el afán de notoriedad y de fama por parte de las nuevas familias burguesas, ahora dominantes en lo político y en lo económico, y que pretenden perpetuar sus nombres como si de verdaderas dinastías se tratase».

Cementerio municipal

El Cementerio Municipal se inaugura el domingo 7 de junio de 1807 un día después de que hubiera sido inaugurada su Capilla. Hasta esa fecha, el rito de la inhumación de nuestros muertos se realizaba en los cementerios parroquiales de la ciudad. València tenía los siguientes Fossars o Comunals; el fossar de la Iglesia de San Andrés, que se hallaba contiguo a la calle de les Granotes, entre la Morera y el huerto dels Bordellets; el fossar de la Iglesia de los Santos Juanes, sobre la calle de las Rejas y Pasaje de San Juan; el fossar de la Iglesia de San Miguel, situado en el barrio de la morería, entre uno de los muros de la parroquia y el callizo de la Olivereta, en las calles Beltrán Bigorra y San Miguel; el fossar de la Iglesia de San Bartolomé, junto a la torre musulmana existente de la antigua muralla y las Calles Portal de Valldigna, Cruz y Baja; el fossar de la Iglesia de Santa Cruz, junto al hostal de la plaza del Ángel y cerca de la antigua muralla; el fossar de la Iglesia de San Esteban, enfrente de la puerta lateral; el Fossar de la Iglesia del Salvador, detrás de la calle de la ermita de San Jaime; el fossar de la Iglesia de San Lorenzo, justo detrás de la plaza de San Gil y al lado mismo del campanario; el Fossar de la Iglesia de San Nicolás, en el lugar que ocupa la capilla de la Comunión; la parroquia de Santo Tomás ocupó el cementerio antiguo, llamado el fossar de la Iglesia de San Juan del Hospital, dentro de su recinto de la calle del Trinquete de Caballeros; el fossar de San Pedro, que se encontraba en la puerta cochera del Palacio Arzobispal; el fossar de la Cofradía de San Juan, que se encontraba pegado a la pared exterior de la Capilla de San Jaime de la Catedral; y el cementerio de ajusticiados situado en un callizo sin salida en la actual calle de Transits.

La primera incursión de Cortina en el ámbito de la arquitectura funeraria fue en el proyecto y ejecución del cementerio de Paterna en 1891. Fue Arquitecto municipal de cementerios de Valencia y proyectó un gran número de panteones para el Cementerio General, siendo junto a los arquitectos Gerardo Roig Gimeno, Antonio Martorell Trilles y Luis Ferreres Soler, los de mayor repercusión en la construcción de panteones del propio cementerio. Su primer panteón en el Cementerio General está realizado en 1894 para el Regimiento de Cazadores de Caballería, un panteón de reducidas dimensiones con cripta y dentro de un estilo ecléctico romanticista, y el último en 1908, para Josefa Krause, un panteón de grandes dimensiones con cripta y de estilo modernista.

Cortina acompaña a las presentaciones de proyectos a sus futuros clientes, maquetas que realiza en escayola escala 1/20 de los propios panteones, algo novedoso. Encontramos alguna de estas maquetas, en los almacenes del Museo Nacional de Cerámica González Martí de València tras donación familiar.

Estos son los proyectos realizados por Cortina en el Cementerio Municipal según el inventario realizado por el Doctor en Historia Jorge Girbes Pérez: En 1894, el ya comentado panteón del Regimiento Cazadores de Caballería; en 1895, panteón de la familia D. Francisco Paula Ordeig y Ortega; panteón de D. Rafael Monterde y Mangas; panteón de Ignacia Vela, Viuda de Solano; panteón de Vicenta Adam y Mercedes Bartual; en 1896 panteón de Ventura de Gracia Fernández; panteón de D. Vicente Puchol y Sarthou; panteón de Desamparados Quizá Bergón; panteón de Manuel Ríos Olmos; panteón de José Martín Echeveste; panteón de Vicente Suay Villanueva; en 1897 panteón de D. Pedro Dauden y Doña Tomasa Altaba; en 1898 panteones de D. Esteban Martínez Boronat y D. Elías Martínez Boronat, dos panteones iguales uno junto al otro en la Primera Sección Derecha; en 1898, panteón de Walter Morris Cooley; en 1899 panteón de Dolores Cortés; panteón de Vicente Sancho-Tello Burguete; panteón de Miguel Gil Macián; panteón de Vicente Carabia y Laura Espert Falcó; panteón de Francisco Rebollo Estellés; panteón de Juan Bautista Almenar Gil; en 1900 panteón de Vicente Marzal Grafiada; panteón hermanos Olmos Moreno en el Cementerio de Campanar; en 1901, panteón de la Familia Cortina, para su padre; panteón de Pascual y Elisa Boldum Corellano; en 1902 panteón de Yranzo Baruchi y Pilar Palavicino; en 1907 panteón de Estopiña Miñana y en 1908 panteón de Dª Josefa Krause.

De todos lo panteones construidos por Cortina, destacan cinco de ellos por su tamaño y en los que el arquitecto desarrolla toda su particular visión modernista y medievalista de la arquitectura. El panteón de D. Rafael Monterde y Mangas, de grandes dimensiones, ocupa 100 metros cuadrados situado en la Sección 1 derecha, Medalla de Oro obtenida por Cortina en el concurso de arquitectura de la Exposición Nacional de Valencia de 1910. Los otros son el panteón de la familia Cortina, de 35 metros cuadrados, estilo modernista y con incorporación de sus famosos dragones alados y con claro protagonismo de la cerrajería; panteón de Mercedes Bartual, de 12 metros cuadrados y de estilo ecléctico goticista; panteón de Vicente Puchol de 42 metros cuadrados de estilo modernista; y el panteón para Josefa Krause, de 18 metros cuadrados de estilo también modernista.

En el Cementerio General encontramos los mejores arquitectos, maestros de obras, cerrajeros, escultores y marmolistas del siglo XIX de València y el arquitecto José María Manuel Cortina fue uno de sus máximos exponentes con su particular arquitectura fabulista…