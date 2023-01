La acequia de riego de Francs, Marjals i Extremals, en Castellar-l’Oliveral, ha sido pionera en València en aplicar técnicas basadas en la naturaleza para consolidar el canal de aguas, los márgenes y los taludes. El Ayuntamiento ha llevado a cabo un proyecto piloto con el que se ha recuperado el cajero utilizando materiales naturales y especies autóctonas en lugar de recurrir a los trabajos de obra.

El concejal de Agricultura, Alimentación Sostenible y Huerta, Alejandro Ramon, ha destacado la iniciativa, que tiene por objeto “poner en valor y mejorar ambiental y paisajísticamente” el canal mediante planta autóctona no invasiva, que no genera sombra a los cultivos, y está adaptada a las condiciones del espacio, por lo que no requiere prácticamente mantenimiento. Para garantizar la implantación de la vegetación se han aprovechado las escorrentías del camino adyacente y se ha empleado fibra de coco, que mantiene la zona alrededor de las raíces húmeda más tiempo del que lo hace la tierra.

Doscientos metros de acequia

En total, se ha intervenido sobre 203,9 metros de la acequia localizada en Castellar-l’Oliveral. En primer lugar, se retiraron los escombros dispersos, se volvió a dibujar el contorno de los taludes en ambos márgenes para unificar y suavizar la pendiente, y se compactó la base del canal. Una vez acondicionado el ámbito de actuación, se han introducido rollos de fibra de coco con helófitos, esto es, plantas que arraigan en el fondo sumergido, cuyos tallos, hojas y flores emergen al aire.

En cuanto a los taludes, el margen izquierdo se ha poblado con aromáticas de porte mediano o bajo y de crecimiento controlado. De esta manera, tal como ha explicado el edil, “se hace más agradable a los usuarios del camino la transición entre este y el canal”. También se han colocado cilindros de fibra natural en el límite de la senda “para evitar que el agua tome caminos preferenciales, para disipar la energía y para favorecer la infiltración de la agua”.

Por otro lado, se ha incorporado al terreno una mezcla de cal, tierra y grava para consolidar el firme y que sea más compacto y resistente al paso de vehículos y maquinaria pesada. Igualmente, se ha reconstruido el muro de piedra de la acequia.

Patrimonio agrícola mundial

En 2019 la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más conocida como FAO, declaró el regadío valenciano como sistema importante del patrimonio agrícola mundial (SIPAM). Este reconocimiento internacional, ha subrayado Alejandro Ramon, pone de manifiesto “el alto valor de nuestra red de riego milenaria”. Por eso, desde el Ayuntamiento de València “nos hemos planteado que cada vez que actuemos, tenemos que hacerlo con mucho cuidado, con el máximo respeto, intentando introducir técnicas de renaturalización para que la eficiencia hídrica sea la mayor, pero también para conservar esta parte del rico patrimonio agrícola y que esté integrado en el entorno de la mejor manera posible”.