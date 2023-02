El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, ha tildado de "absoluto fracaso" la aprobación provisional del Plan Cabanyal. "El equipo de gobierno llevó a pleno el Plan Cabanyal sabiendo perfectamente que contenía graves deficiencias y errores que hemos estado denunciando a lo largo de los últimos días", ha indicado. "Pero es que la historia no tiene fin, y ahora ha llegado un nuevo informe del Ministerio de Telecomunicaciones que obliga al ayuntamiento a hacer una serie de subsanaciones porque, si no, el plan no sale adelante", ha explicado.

Así, ha detallado que este informe alerta de una serie de errores en la disposición del cableado para la fibra óptica y otros servicios, y su posible interferencia con los edificios y la trama urbana del barrio. "Deficiencias por las que, en definitiva, acaba informando desfavorablemente al plan, lo que ahora obliga al Ayuntamiento de València a presentar alegaciones, o bien a hacer todos los cambios que sean oportunos para que pueda salir adelante el Plan Cabanyal", ha detallado. "Sea como sea, lo que está claro es que esta nueva situación retrasa todavía más la tramitación y aprobación definitiva del Plan Cabanyal, y demuestra lo que ya sabíamos: que el equipo de gobierno no ha sido capaz de presentar un documento limpio y riguroso en ocho años. De ahí las prisas por montar un sainete en el pleno de enero que ahora se viene abajo por los sucesivos errores que hemos detectado en el expediente", ha continuado. Además, Giner ha señalado que el informe ha sido emitido en tiempo y forma por parte del Ministerio de Telecomunicaciones, que tenía hasta tres meses para hacer sus observaciones y emitir veredicto con respecto al Plan Cabanyal. "Esto quiere decir que el equipo de gobierno sabía perfectamente que el documento podría llegar en cualquier momento con puntualizaciones, modificaciones o deficiencias. Y, aun así, decidió llevar a pleno un Plan Cabanyal incompleto para vender humo antes de las elecciones", ha censurado. "La falta de respeto y de sensibilidad hacia los vecinos del Cabanyal es absoluta. Creo que llegados a este punto, tanto PSPV como Compromís tendrían que salir a pedir perdón por haber puesto su beneficio político por encima de las necesidades de un barrio que ya sufrido bastante", ha sentenciado. "Y al final para nada, porque el Plan Cabanyal se va a retrasar igualmente a raíz de este último informe, e incluso dudo de que pueda acabar su tramitación a las puertas de las elecciones, que es lo que estaba buscando el equipo de gobierno”, ha finalizado. "Sucesión de errores" En este sentido, Giner ha hecho un repaso histórico por la "sucesión de errores" que ha acompañado a la aprobación provisional del Plan Cabanyal: las seis deficiencias a solucionar, el conflicto con Costas por el hotel de 15 alturas, y la inclusión posterior del informe de Movilidad "con otras tantas deficiencias", ha denunciado Giner. "Y ahora, nos llega este nuevo informe desfavorable del Ministerio de Telecomunicaciones. En definitiva, un rosario de irregularidades que nos preocupan enormemente y que demuestran una vez más que PSPV y Compromís solo han querido hacer política con el Cabanyal". Así, ha detallado que el Plan Cabanyal ya se aprobó en el pleno con el conocimiento explícito de que había seis cuestiones pendientes de solucionar, siendo una de ellas la normativa para garantizar la protección de los bienes patrimoniales en el interior de los edificios. "Es decir, no eran cuestiones menores", ha apuntillado. "Creo que lo normal habría sido subsanar todos los errores y luego llevar el documento completamente limpio al pleno para su aprobación. Es lo que habría hecho cualquier ayuntamiento medianamente serio. Pero no, el equipo de gobierno tenía muchas prisas por seguir adelante con la tramitación para colgarse una medalla en elecciones", ha lamentado. Por su parte, Giner también ha destacado el conflicto con Costas por el hotel de 15 alturas, que podría poner en riesgo todas las proyecciones económicas del Plan Cabanyal. "Recordemos que el hotel tiene que pagar el 70 % del Plan Cabanyal a través de los aprovechamientos urbanísticos. Esto quiere decir que, si Costas le obliga a bajar alturas, también pagará menos. ¿Y entonces qué pasa con todos los planes económicos que se manejaban hasta la fecha? Que son papel mojado. Por lo tanto, nuevamente, el plan que PSPV y Compromís han forzado podría no tener ninguna validez en caso de que Costas rebajara alturas al hotel, y habría que repensarlo entero2, ha subrayado. "Y por si todo esto fuera poco, luego tenemos la guinda del pastel, que son las posibles pugnas entre los socios de gobierno", ha continuado, al tiempo que ha explicado que la Concejalía de Movilidad que dirige Giuseppe Grezzi subió a última hora un informe con nuevas deficiencias. "Es decir, que no son solo las seis que el equipo de gobierno reconoció abiertamente en el pleno, son más. Y otra vez, no son cuestiones menores. Tienen que ver con la distribución de algunas calles o las proyecciones para la instalación o ampliación de vías de tranvía", ha expuesto. "Cuestiones que aparentemente la Concejalía de Urbanismo que dirige el PSPV dejó fuera del Plan Cabanyal", ha agregado Giner, "aunque Movilidad insiste en que avisó hasta en dos ocasiones de estos problemas, una en 2019 y otra en 2021. ¿Conclusión? La lista de vergüenzas es tan larga que la versión del equipo de gobierno no se sostiene por ningún sitio. ¿Rescatar el Cabanyal? Más bien rescatar sus sillones", ha finalizado.