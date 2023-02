El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia Fernando Giner ha lamentado la postura del equipo de gobierno con los asentamientos chabolistas de la ciudad y ha considerado: "no hay lugar para el triunfalismo cuando hay más de 2.800 personas viviendo en la calle, en agrupaciones informales o en infravivienda". “Y muchísimo menos cuando alrededor de 400 de ellos sin niños”, ha apuntillado al respecto. Así, ha lamentado que el gobierno municipal esté invirtiendo más esfuerzos en “maquillar las cifras” que en poner soluciones.

“La concejala Isabel Lozano puede decir lo que quiera, pero la realidad es la que es: en València hay más de 700 personas viviendo en la calle, más de 1.200 en situación de infravivienda, y otras 812 en asentamientos chabolistas. Y eso son solo las cifras oficiales que vemos en los informes, porque la realidad es que en València hay otros tantos asentamientos de los que tenemos constancia pero que por el momento no aparecen en los papeles”, ha detallado.

Así, ha alertado de "una nueva agrupación informal con más de 10 personas en el barrio del Cabanyal", concretamente en el esqueleto de una finca a medio construir en Pintor Ferrandis, una de las principales arterias comerciales del barrio. “Por lo que hemos podido saber, se trata de personas que van allí a resguardarse del frío y no tienen más remedio que malvivir entre los coches porque no disponen de ninguna otra alternativa habitacional. Se trata de una agrupación lo suficientemente estable y numerosa como para ser considerada un asentamiento, pero este Ayuntamiento todavía no la ha incluido en su registro se asentamientos”, ha explicado al respecto.

En este sentido, Giner ha considerado que este es un “ejemplo perfecto” de cómo los asentamientos van al alza en la ciudad "hasta el punto de que crecen en apenas unos meses". “Otros casos que tampoco se han incluido todavía en el registro porque son de nueva creación son el de Fernando el Católico, que apareció a finales de 2022 con más de diez personas habitando en un solar; y el de Velluters, que ha suscitado más de 37 denuncias por parte de los vecinos de la zona”, ha indicado.

“Porque recordemos que las principales víctimas de los asentamientos son las personas que se ven obligadas a malvivir al aire libre, pero también los vecinos que tienen que convivir con todos los problemas derivados de tener una agrupación informal al lado de casa”, ha denunciado. Así, el portavoz de la formación liberal ha exigido más sensibilidad al gobierno encabezado por Joan Ribó. “Qué dejen de tratarlos como números y que empiecen a poner soluciones de verdad. La situación de las personas sin hogar en València se ha desbordado y el gobierno parece más preocupado por limpiar su imagen que por cualquier otra cosa”, ha apuntillado.

Comisión de chabolismo

Así, Giner ha recordado que la cifra de personas que viven en asentamientos ha aumentado un 48% en tan solo un año: “Según los datos que baraja el Ayuntamiento de València, en mayo de 2021 había 28 asentamientos con 529 personas viviendo en ellos. En mayo de 2022, la cifra se había disparado hasta los 42 asentamientos con 812 personas. Eso son los últimos datos que tenemos, a los que ahora también hay sumar nuevos casos como el del barrio del Cabanyal, Fernando el Católico y Velluters”.

Del mismo modo, Giner ha puesto el foco sobre la pedanía de La Punta, que es la zona de Valencia con más asentamientos, con un total de 143 personas viviendo en 7 asentamientos. “Está claro que la situación se ha ido de las manos y que este equipo de gobierno no ha sido capaz de gestionar la situación”, ha considerado. Y, en este mismo sentido, también ha lamentado que el equipo de gobierno “solo se haya acordado de las personas sin hogar de cara a la campaña”.

“Ahora quieren vender como un éxito la comisión de chabolismo, cuando lo cierto es que llevan dos años de retraso”, ha censurado. Así, el concejal de la formación liberal, Javier Copoví, ha recordado que fue la formación liberal quien llevó esta propuesta al consejo social en febrero de 2021, y que desde entonces “el gobierno de Ribó no ha hecho absolutamente nada para ponerlo en marcha”, ha detallado. “¿Y ahora lo anuncian a toda prisa de cara a elecciones, cuando podríamos llevar ya dos años trabajando? Me parece una falta de sensibilidad muy grave”, ha finalizado.