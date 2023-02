Prohibidos los apartamentos turísticos en el centro histórico de València

Ni 30, ni 60 ni 90 días, simple y llanamente en València no va a haber vivienda ocasional turística. Es decir, no se podrá alquilar un piso de un particular a turistas por ningún período corto de tiempo: un mes, dos o tres. Así lo han anunciado en rueda de prensa el portavoz socialista Borja Sanjuán y el vicealcalde Sergi Campillo, de Compromís, que han explicado que en la Junta de Gobierno se ha aprobado modificar las normas urbanísticas del Plan Especial de Protección (PEP) de Ciutat Vella para que esta modalidad de apartamentos y pisos turísticos no puedan existir en la capital valenciana.

