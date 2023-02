Un 80 % de los quioscos de València ya presta el servicio de paquetería

Hasta un 80% de los quioscos de prensa de València y provincia prestan ya el servicio de paquetería, lo que supone para buena parte de estos establecimientos un ingreso notable, o al menos, una fuentes de ingresos complementaria, que les permite hacer frente a los gastos fijos del negocio o a otros como la cuota de autónomo.

Antes de la pandemia, el sector de la entrega de paquetería desembarcó en puntos de venta como quioscos, tiendas, comercios e incluso estancos. Ahora, después del confinamiento, y por tanto de 2019 a esta parte, esta actividad comercial se ha intensificado más si cabe.

La venta «online» ha disparado este servicio que ha reforzado a los quioscos como Punto de Recogida de toda clase de paquetes. Bien es cierto que este negocio se ha perfeccionado y ha mejorado respecto a hace unos años. «Hace 4 o 5 años empecé a dar este servicio de paquetería -cuenta José Luis Álvarez, quiosquero de la calle Fuencaliente-. Trabajaba con una agencia de transportes que me traía lavadoras, televisores y hasta puertas», comenta entre risas. Aquello le resultaba un problema debido a que no dispone de un almacén tan grande para prestar este servicio.

Por tanto, se cambió a GLS y, a partir del mes que viene, también colaborará con Riley, compañía que distribuye la ropa de segunda mano de la aplicación Winted. «De cada envío me gano una comisión que oscila entre el 5 y el 10%, lo que supone al final de mes unos 40 o 50 euros», comenta el responsable del quiosco El Barri. «Es un ingreso adicional y complementario que te viene muy bien», explica. Además, cuando el destinatario viene a recoger su mercancía «normalmente se compra una cerveza, un paquete de snacks o unas chucherías», lo que supone una venta añadida.

Sobre todo, en el Black Friday o en Navidades se trabaja mucho. Eso sí, «yo no acepto devoluciones ni hago embalajes del producto, ni envuelvo la mercancía, solo soy un punto de recepción», aclara. Los transportistas visitan el hogar de un cliente cercano al quiosco y si no está en su casa acuden directamente a este punto de venta para dejarlo. Luego, el comprador que no estaba en su casa en el momento de la entrega, tiene la tranquilidad y comodidad de que puede recogerlo en el quiosco con un margen horario amplio.

"Hace que entre gente"

Ángel Martínez, del Kiosko Senabre, coincide en el análisis de su compañero. Empezó a actuar como punto de recogida de mercancías antes del confinamiento, en 2018. Trabaja con todas las operadoras del sector como Amazon, Zalando o Celeritas por citar algunas.

El motivo está claro: «Hay que moverse porque mientras decaen algunas actividades comerciales hay que reforzar otras vías de negocio», comenta. «La paquetería hace que entre gente que puede comprarte un paquete de tabaco, unos caramelos o un paquete de chucherías», dice. Esto te deja «un porcentaje de dinero» que ayuda al global de la caja.