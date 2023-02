El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de València Fernando Giner ha denunciado la “deriva recaudatoria” del gobierno municipal encabezado por Joan Ribó con el tráfico en la ciudad, y ha hecho especial énfasis en los casi 1,8 millones de euros que han recaudado las cámaras de la APR de Ciutat Vella durante el año que llevan funcionando. “Esto supone una media de 5.000 euros al día y más de 100.000 euros en tan solo un mes, desde diciembre de 2022 hasta mediados de enero de 2023”, ha censurado al respecto.

Así, ha recordado que la recaudación por las cámaras de Ciutat Vella “no ha dado ni un solo respiro en su primer año”. “Entre enero y julio de 2022 se recaudaron alrededor de 700.000 euros, lo que quiere decir que la media fue de 100.000 euros al mes. Luego llegó el gran susto de agosto, cuando tan solo en un mes se recaudaron 400.000 euros. Y ahora, en el mes de Navidad, volvemos a los 100.000 euros”, ha expuesto Giner a modo de balance.

“A mí esto me parece un absoluto fracaso”, ha aseverado, y ha explicado que el número total de propuestas de sanción de la APR asciende hasta las 117.300. “112.800 ya consumadas en multas”, ha detallado al respecto. “Lo que tiene que hacer este gobierno es apagar las cámaras de una vez por todas y sentarse a hablar con los vecinos, con los colectivos falleros, con las asociaciones y con los comerciantes y empresarios que operan en la zona”, ha exigido.

“No tiene sentido que un año después se sigan poniendo las mismas multas que el primer día en el que se pusieron en marcha las cámaras. Esto ya no se puede asociar con desconocimiento ni con un periodo de adaptación por parte de los vecinos. Lo único que demuestra es que la medida no es acertada, no se ajusta a las necesidades del barrio y entra en conflicto directo con la vida diaria de los vecinos y los usuarios de la zona. Que admitan ya de una vez por todas el error y dejen de freír a multad a los valencianos”, ha apuntillado al respecto.

Y ha finalizado: “Estamos de acuerdo en que necesitamos una ciudad más verde, pero el camino no es tratar a los valencianos como delincuentes. Yo lo que le pido a Ribó es más diálogo y menos multas. Más consenso y menos sanciones”, ha pedido el portavoz de la formación liberal, al tiempo que ha añadido: “Y, por supuesto, si queremos sacar los coches de Ciutat Vella, lo primero que tenemos que hacer es garantizar facilidades de movilidad y un transporte público de calidad, no multas”, ha defendido.

“Desde luego, si seguimos con el modelo de sanciones lo único que va a conseguir este gobierno es un centro de Valencia vacío, sin vida y con los comercios cerrados. Si este es el modelo de sostenibilidad que ellos defienden, yo no lo quiero”, ha concluido