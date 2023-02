La portavoz del PP en el Ayuntamiento de València y en Les Corts María José Catalá se ha reunido con los vecinos de Benimàmet para mostrar su apoyo a la petición de paralización del Centro de Menores, la creación de dotaciones públicas para los vecinos y exigir a la Generalitat y el consistorio que administrativamente paralicen las obras.

“A cuatro meses de elecciones es muy fácil decir que algo no se va a hacer, pero no nos fiamos ni un pelo ni de la Generalitat ni del ayuntamiento, que ya han engañado lo suficiente a los vecinos” ha afirmado Catalá. “Quiero que quede negro sobre blanco -ha dicho la concejala popular-, que voten y que quede una PNL aprobada en Corts en la que se comprometen a no establecer el Centro de Menores en Benimàmet, a buscar otra ubicación y a paralizar la adjudicación de las obras, que por el momento sigue en marcha”, ha destacado Catalá.

Para la portavoz popular, los vecinos de Benimàmet llevan meses diciéndole a la Generalitat que no quieren un Centro de Menores en el espacio donde se ha proyectado porque necesitan dotaciones públicas en la zona. “Compromís y PSOE tienen una oportunidad esta semana en Les Corts de comprometerse y paralizar el Centro de Menores de Benimàmet votando a favor de la PNL presentada por el PP y que se debate esta semana”, ha apuntado Catalá.

En este sentido, la portavoz popular ha afirmado que los vecinos "no se pueden fiar de este gobierno" porque hasta ahora “todo han sido mentiras y falta de información por parte de la Conselleria de Igualdad porque hasta este momento se ha seguido tramitando el expediente administrativo para construir el Centro de Menores”.

Proposición No de Ley

La Proposición No de Ley presentada por el PP pide la paralización inmediata del Centro de Menores, el respaldo a las reclamaciones de la Asociación de Vecinos de Benimàmet y se insta al Consell a buscar otra ubicación para el centro de menores proyectado y construir en el solar cedido por el ayuntamiento de Valencia las dotaciones públicas demandadas, tales como la ampliación del centro de salud, un centro de día, un centro de mayores y un centro cultural y cívico para esta pedanía de Valencia.

Asimismo María José Catalá ha exigido al Ayuntamiento de Valencia que cumpla con el acuerdo del Pleno Municipal del mes de octubre en que se restringía el uso del suelo de la parcela para que no se destine a Centro de Menores.

Por último ha pedido agilidad al ayuntamiento para buscar un nuevo solar que cumpla con los requisitos necesarios para acoger el Centro de Menores ya que el pasado mes de noviembre la Generalitat rechazó el solar ofrecido por el consistorio porque no cumplía los requisitos y no se conocen nuevas alternativas.

Versión de la Conselleria

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige la vicepresidenta del Consell Aitana Mas, informó recientemente a Levante-EMV que el proyecto para construir e instalar un centro de menores en Benimàmet "está paralizado administrativamente" desde que hubo un acuerdo en el pleno del Ayuntamiento de València, con el respaldo de todos los grupos municipales excepto Vox, para que la parcela ubicada junto al Centro de Salud albergue recursos sociales y cívicos, que redunden en la pedanía y no este centro para tutelados que había planificado el departamento autonómico.

Según han confirmado fuentes de Igualdad, "el proyecto del centro de Benimàmet está paralizado administrativamente a la espera de que el Ayuntamiento de València ofrezca alternativas posibles para reubicarlo Esto trasladó la directora general de Infraestructuras de Servicios Sociales, María José Pérez", en la reunión que mantuvo recientemente, a los representantes de la Asociación de Vecinos de esta pedanía valenciana. Estas fuentes oficiales indicaron que el procedimiento "está paralizado después de la moción aprobada en el Ayuntamiento de València y seguimos con el proceso de diálogo entre las dos administraciones, a la espera de evaluar posibles alternativas viables que plantee el consistorio".