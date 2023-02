El capitán Gonzalo Tejero Langarita, que fue Jefe de la Guardia Municipal de València entre los años 1931 y 1936, tendrá, en breve, una calle junto al Hospital la Fe. Así lo ha anunciado el concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, durante el acto de entrega de condecoraciones que ha tenido lugar en el Salón de Cristal de la casa consistorial, con motivo del 153 aniversario de la creación de la Policía Local, en aquellos años denominada Guardia Municipal.

La figura del capitán Langarita fue recuperada por el consistorio en el año 2019, mediante la entrega de la Medalla de Oro de la Policía Local a título póstumo. Hace 3 años, la propia nieta de Gonzalo Tejero estuvo en València para recoger la Medalla de Oro al Sacrificio, y agradeció el homenaje a su abuelo, fusilado "por defender al Gobierno legítimo". Además, entonces, esta mujer recordó cómo el régimen autoritario maltrató a los hijos del ejecutado a pesar de que contaban con pocos años de edad cuando murió su padre.

Gonzalo Tejero fue fusilado el año 1936 en La Coruña por los golpistas, las tropas franquistas, defendiendo la ciudad gallega de los insurrectos. Tras su muerte València le dedicó una calle que al finalizar la guerra volvió a recibir su anterior nombre, la calle de la Sangre. “Este reconocimiento es una de las cosas más importantes de esta legislatura, una figura que representa a todas aquellas personas y valores que fueron enterrados durante muchos años en este país, y que ahora salen a la luz”, ha recordado Cano.

La Guardia Municipal nació en 1870

La Guardia Municipal nació en 1870, con la funciones de vigilancia tanto en las calles como en los edificios municipales. Dependía del Ayuntamiento y recibía órdenes directas del alcalde. Contaba con cien funcionarios, diez inspectores y un jefe que atendían a una población que en aquellos años rondaba las 200.000 personas. Poco a poco fue ampliando tanto el número de miembros como sus funciones.

El acto ha servido para condecorar y reconocer el esfuerzo de quienes, desde el propio cuerpo o desde otras administraciones o servicios, han colaborado con espacial notoriedad con la Policía Local de València. Se ha concedido la cruz al mérito profesional con distintivo azul a María Pilar Esther Rojo Beltrán, Presidenta de la Audiencia Provincial de València; Luis Felipe Martínez Martinez, de la Subdelegación del Gobierno; Carla Mercé Torrella, Jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación de Gobierno; Hilario Llavador Cisternes, Secretario General y de Plenos del Ayuntamiento de València; y Félix Javier Gutiérrez Garijo, Inspector Jefe de La Brigada Provincial del CNP. También se ha entregado la cruz al mérito profesional con distintivo azul, por su constante entrega y dedicación diaria al Comisario Principal de la Policía Local de València, Alberto Cabeza Ruano.

José Vicente Herrera agradece el esfuerzo de los servidores públicos

Durante el acto, el jefe de la Policía Local de València José Vicente Herrera ha mostrado su “orgullo y agradecimiento por el pasado”, y especialmente “por el esfuerzo, dedicación y sacrificio de todos los que nos precedieron en la misión de ser servidores públicos”.

Te puede interesar: València València homenajea al agente fusilado por Franco en el 150 aniversario de la Policía Local

Por su parte Aarón Cano, ha recordado “el reto que supuso la pandemia para todos los cuerpos de seguridad y emergencias, ya que teníamos protocolos y planes para todo menos para algo como lo que ocurrió”, y ha puesto el acento en los nuevos retos a los que se enfrenta la sociedad valenciana en general, y la Policía Local en particular, “como son la soledad no deseada, los intentos de suicidio o la violencia de género. Problemas que estaban allí pero no éramos capaces o no queríamos ver”.

Para finalizar, Cano ha expresado su compromiso con la cercanía, que se traduce en la Unidad de Proximidad y Convivencia “con la que vamos a multiplicar nuestra presencia en los diferentes barrios de la ciudad, que supone una apuesta por la descentralización y la proximidad”.