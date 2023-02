El grupo municipal del PP ha anunciado que el edificio ubicado en el barrio de El Pilar, zona más conocida como Velluters, que está siendo objeto de obras de reforma, "se destinará a ser centro de mayores cuando los populares lleguen a la alcaldía y no a oficinas para funcionarios como quiere el gobierno municipal". El partido en la oposición ha denunciado que este inmueble está cerrado desde hace 4 meses aunque ya está acabado. Sin embargo, fuentes municipales señalan que no es así exactamente ya que la obra no está recepcionada. Los portavoces del departamento de Servicios Sociales han indicado que el área de Proyectos Urbanos no ha recibido oficialmente la obra aún por tanto no puede destinarse a ningún uso social hasta que se complete este trámite. En ese sentido, los responsables de Servicios Sociales afirman que una vez se concrete la recepción de esta actuación "se tiene que licitar la obra de adaptación y hacer la obra lo que tardará al menos unos 6 meses".

