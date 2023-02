“Hoy es un día de enhorabuena: primero, por los reconocimientos a las numerosas entidades sociales que efectúan una labor necesaria, útil y muy importante para la ciudadanía; y, en segundo lugar, porque hoy precisamente celebramos el 120 aniversario de la Universidad Popular de València”. El alcalde de València, Joan Ribó, ha presidido este miércoles el acto conmemorativo de la fundación de la UP València, la institución creada por el escritor, político y periodista Vicente Blasco Ibáñez en el año 1903 con el objetivo, “plenamente vigente hoy –ha destacado el alcalde- de hacer accesible la cultura a todas las personas, acabar con la desigualdad, y fomentar una ciudadanía crítica, informada y consciente”. La Universidad Popular, por cuyas aulas pasan cada curso alrededor de 50.000 personas, abrirá próximamente una nueva sede en Campanar, que se sumará a las 31 ya existentes.

La Universidad Popular de València, fundada por Vicente Blasco Ibáñez, inició su actividad el 8 de febrero de 1903. Con este motivo, se ha elaborado un programa de celebración que “gira alrededor de la reivindicación de los centros UP como espacios de encuentro, aprendizaje y participación social, arraigados en los barrios”, en palabras de la concejala Isabel Lozano. A partir de hoy, la Universidad Popular inicia un programa de actividades conmemorativas que se prolongará hasta el mes de septiembre. El próximo 21 de febrero, la plaza de la Reina acogerá un encuentro de participantes de los 31 centros que tiene UP València actualmente en los diferentes barrios y pueblos de la ciudad. Se trata de una cita abierta a la ciudadanía con actividades de animación y participación social para celebrar la efeméride, y una exposición en el aire libre sobre la historia y la actualidad de la Universidad Popular, que se podrá visitar hasta el próximo 28 de febrero.

Jornadas de puertas abiertas

Además, la programación incluye jornadas de puertas abiertas en los diferentes centros UP, conferencias, exposiciones, visitas guiadas y teatralizadas, lecturas participativas, encuentros, la presentación de un audiolibro sobre las universidades populares del mundo y un acto colectivo en el centro UP Palacete de Ayora, entre otras actividades. Además, se presentará un video que recoge las reflexiones y valoraciones de las personas usuarias de la UP y una panorámica de las aulas y actividades multidisciplinares.

Acompañado por la presidenta de la Universidad Popular, la concejala Isabel Lozano, el alcalde ha hecho entrega de los galardones a las entidades de barrio, urbanas y supramunicipales, que han sido reconocidas por la UP por su labor social y su colaboración con los diferentes centros de la institución municipal. Tal como ha subrayado Joan Ribó, “las relaciones de colaboración que hoy reconocemos son una muestra también de como la Universidad Popular ha crecido, se ha modernizado y ha sido capaz de dar respuesta a una complejidad creciente de la sociedad, a nuevas realidades y necesidades. En estos momentos la UP es una institución arraigada en nuestros barrios y pueblos, y uno de los servicios municipales mejor valorados por la ciudadanía”.

Ribó y Lozano han entregado los reconocimientos a la labor de las siguientes entidades: Asociación de vecinas y vecinos La Isla, Asociación vecinal de Benimaclet, Asociación vecinal de la Malvarrosa, Amigos de la calle, Asociación de mujeres Antígona, València Acoge, Aministia Internacional València, Museo de Prehistoria de València, Farmamundi, y, por último, el reconocimiento especial del jurado para Cruz Roja.

Uno de los tesoros que tiene València

El alcalde ha destacado que, además de su actividad en las aulas y centros, la Universidad Popular gestiona cada curso más de 50.000 asistencias a actividades culturales, al teatro, al cine y a exposiciones, entre otros. “Se ha convertido en una de las instituciones que más personas moviliza alrededor de la cultura. Podemos decir que es uno de los tesoros que tiene la ciudad de València”, ha afirmado.

De hecho, en el año 1903, la prensa del momento se hizo amplio eco de la inauguración de la Universidad Popular, que calificó de acto “histórico y solemne”, y al que asistieron 2.000 personas, numerosas mujeres entre ellas, en aquella València de principios de siglo en la que se registraba más de un 70 % de analfabetismo. De hecho, ha recordado el alcalde, el proyecto nació “con el objetivo de hacer accesible la cultura a todas las personas -también a las mujeres- acabar con la desigualdad a través del acceso universal al aprendizaje, y fomentar una ciudadanía crítica, informada y consciente. Una filosofía que todavía conserva la Universidad Popular actual como uno de sus objetivos principales”.

Situación actual

En estos momentos, la UP cuenta con un total de 31 centros (en breve se sumará también el de Campanar) y nuevos espacios socioculturales (el Palacete de Ayora, la Nave de Ribes y Benicalap). Su oferta suma más de 60 actividades, de temáticas y formatos diferentes para personas de todas las edades Y gestiona cada curso más de 50.000 asistencias a recursos culturales de la ciudad. Además, facilita la cesión de uso de sus espacios a entidades sin ánimo de lucro para acoger actividades que revierten en los barrios.

“Tenemos una Universidad Popular efervescente –ha concluido Joan Ribó- con nuevas actividades formativas y culturales, nuevos formatos, contenidos renovados y actuales, y aulas abiertas a organizaciones que necesitan espacios para desarrollar sus proyectos”. “Y en las aulas –ha añadido- en colaboración precisamente con diferentes organizaciones sociales, se trabajan áreas temáticas de enorme actualidad, como la eficiencia energética, la brecha digital, la alimentación saludable y sostenible, el feminismo, o la inclusión social”.