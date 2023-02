La restauración de la cubierta de la Lonja estará acabada a final de marzo

La restauración de la cubierta de la Lonja de València estará terminada a finales de marzo, según han informado fuentes de la concejalía de Patrimonio que dirige la regidora Glòria Tello. Asimismo, las mismas fuentes han salido al paso de las críticas de la concejala del PP María José Catalá que ha denunciado "la pérdida" de unas subvenciones por valor de 50.000 euros para realizar una serie de mejoras en el monumento Patrimonio de la Humanidad.

"Se presentó la solicitud en tiempo y forma"

El departamento de Glòria Tello ha afeado a Catalá sus críticas. "No se puede hablar de que se ha perdido una subvención que no se ha llegado a conceder al Ayuntamiento de València, no estamos hablando de que se tenga que devolver una subvención que nos han dado", apuntan fuentes municipales. En todo caso, "hay que aclarar que el Ministerio de Cultura no ha concedido una ayuda, obviamente el consistorio no tiene el control sobre este organismo estatal ni puede decidir sobre qué subvenciones otorga", han explicado las fuentes consultadas.

Con todo, los responsables de Patrimonio y Cultura municipales han señalado que las mejoras de la carpintería dañada por el sol se van a efectuar en cuanto la Generalitat Valenciana lo autorice y con recursos propios del consistorio. Por ende, "no se ha perdido esta ayuda porque no se presentase en tiempo y forma la documentación solicitada, lo que pidió el Ministerio, se subsanó y se aportó dentro del plazo legal, después si el Ministerio no otorgó la ayuda solo es achacable a esta institución, no a supuestos defectos de forma achacables al ayuntamiento", añaden las fuentes consultadas. Por tanto, "no es cierto lo que dice el PP".

La intervención en la cubierta estará en marzo

Por otro lado, fuentes de la concejalía de Patrimonio Artístico han anunciado que la restauración del hastial o cubierta de la Lonja estará terminada a finales de marzo. En concreto, los técnicos de la contrata qiue está efectuando estas obras, han informado que ya se han realizado "los trabajos de retirada de las piezas de alabastro dañadas y de la estructura portante". Asimismo, "se ha colocado la nueva estructura que soportará las piezas de alabastro más vidrio, con sus refuerzos mediante perfiles de acero inoxidable de perfil mayor".

La nueva solución propuesta resulta más compleja de ejecutar técnicamente a la hora de su acabado pues implica colocar "nuevas placas de alabastro y vidrio". Estas placas de alabastro tienen 6 milímetros de grosor, las de vidrio extra-claro son de 4 milímetros, y las placas de alabastro miden 6 milímetros. Además, el perfil decorativo plano es de acero inoxidable. Todo ellos, requiere de una ejecución "más compleja de ejecutar ya que tiene que tener las mismas dimensiones y despiece que el original". Realizada la consulta a la empresa contratista que está efectuando estos trabajos de restauración, ha indicado que en un plazo de 30 a 40 días prevé tener el montaje terminado, es decir, que podrá estar terminada la cubierta a finales de marzo.

Se ha pedido otra subvención para restaurar el artesonado al Ministerio de Turismo

Asimismo, otra de las actuaciones que está pendiente es la rehabilitación del artesonado del Consulado de Mar, una de las piezas más valiosas del conjunto monumental, que se exhibe en el pabellón anexo a la propia Lonja. La concejalía de Patrimonio tiene un proyecto para restaurar esta valiosa obra, que sube a 1,5 millones de euros con el IVA. Este dinero se ha solicitado al Ministerio de Industria y Turismo, para acceder a una de sus líneas de subvención y se está pendiente de que se la conceda el Ministerio. Este alfarje de la Lonja es "una obra sin parangón en el ámbito europeo, más de 250 metros cuadrados de madera tallada, policromada y dorada por los principales artistas valencianos del siglo XV, los mismos que intervinieron en los retablos que ahora se exhiben, entre otros, en el Museo de Bellas Artes de València", indican los técnicos municipales de Patrimonio.

La recuperación de esta obra de arte, "que hermosea el pabellón del Consulado de Mar enriqueciendo los fondos artísticos de València y confiriendo un valor añadido al Patrimonio Mundial de la Lonja", requerirá "limpiar y preservar este bien artístico deteniendo el proceso de opacación, oxidación y desintegración", que le afecta ahora, concluye el informe técnico presentado al Ministerio de Turismo.